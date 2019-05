Bata celebra en Vilagarcía un vídeoforum sobre el autismo

La asociación de tratamiento del autismo Bata organiza el sábado 4 el vídeoforum "Diferentes olladas, diferentes realidades" en el que, a través de diversas piezas audiovisuales, los asistentes podrán conocer las realidades y visiones sobre el espectro del autismo que se transmiten en cines, documentales o televisiones. La jornada tendrá lugar a las 19 horas en el Salón García, de Vilagarcía de Arousa, y la entrada es libre y gratuita para que todas las personas interesadas puedan acercarse al trabajo que promueve la entidad arousana desde hace 30 años.

El visionado de los cortometrajes servirá como punto de partida para conversar y poner en común las impresiones que suscitan, así como los diferentes puntos de vista sobre las múltiples realidades que existen y la diversidad que nos enriquece.

Las piezas audiovisuales que servirán de base para la posterior reflexión son "El viaje de María", dirigida por Miguel Gallardo (2010); "Mary and Max", de Adam Elliot (2009); "In my language", de Amanda Baggs (2007); "How autism freed me to be myself", charla TED de Rosie King, y "Academia de especialistas" de Miguel Gallardo (2012). La actividad forma parte del programa del 30 aniversario de Bata, que lleva por ´titulo "30 años imaxinando futuros" y que incluye acciones dirigidas a usuarios, familiares, profesionales y público en general para que todos conozcan la realidad de las personas con trastorno del espectro autista, TEA.

Bata es una asociación que lleva 30 años e la comarca trabajando para favorecer la plena inclusión sociolaboral, promover el desarrollo de objetivos personales y mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. La entidad actúa desde un compromiso ético para contribuir con apoyos y oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda llevar a cabo su proyecto de vida, y promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.