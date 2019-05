Bonnie Tyler en Vilagarcía: esto es lo que pagarás por ver su concierto

Las entradas para el único concierto que llevará a cabo Bonnie Tyler en Galicia, y que tendrá lugar en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) el 18 de julio, saldrán a la venta el próximo 8 de mayo.

En concreto, las entradas se podrán adquirir a través de la página web de Ataquilla desde las 10,00 horas del próximo miércoles, tal y como han detallado los organizadores del evento en un comunicado. Las primeras 100 se venderán a un precio de 20 euros y, las siguientes, a 25; mientras que el precio de venta anticipada ascenderá a 30 euros.

A través de este concierto, Bonnie Tyler busca celebrar sus 50 años sobre los escenarios mediante una reinvención de su último álbum, 'Between the Earth and the Stars', publicado en marzo. En este trabajo, la artista ha incluido colaboraciones de Rod Stewart, Cliff Richard, Barry Gibb y Francis Rossi.

El espectáculo de la artista británica, enmarcado en una gira comenzada en Londres y que terminará en Helsinki, se celebrará a las 21,00 horas del próximo 18 de julio en la Plaza de la II República de Vilagarcía.

Además, durante el evento, también tendrán lugar la actuación de la cantante y violinista viguesa Patricia Moon y una sesión musical a cargo de Dj Little Pi.