"El resultado ha sido malo para el PP. Entramos en una etapa de reflexión interna en la que lo primero que hay que analizar es por qué no hemos logrado transmitir el mensaje a la ciudadanía. Tenemos un mes por delante para intentar revertir estos resultados para las municipales. A nivel personal, lamento profundamente que no hayamos logrado el tercer escaño en la provincia. No ha podido ser. Seguiremos ejerciendo nuestro papel de defensa de la unidad de España en el nuevo escenario que hoy se abre. Quiero dar la enhorabuena al PSOE por haber ganado con claridad y a cada uno de los integrantes del PP por su gran labor en esta campaña. Se ha trabajado mucho, aunque ese esfuerzo no se ha traducido en los resultados que todos esperábamos".