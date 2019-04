La elevada participación y la fidelidad al PSOE marcan las elecciones en A Illa

Si hay un municipio que siempre lidera los índices de participación en la comarca de O Salnés ese no es otro que A Illa de Arousa. El pequeño municipio arousano volvió a movilizarse el pasado domingo hasta alcanzar un índice del 81,87% de participación, casi ocho puntos superior a la media gallega.

Lo hizo para darle su respaldo al Partido Socialista, que ha convertido A Illa en uno de sus grandes bastiones. Del 36,65% (1.137 votos) de 2016, los socialistas pasaron a un 41,79% (1.395), doblando a sus más directos competidores, el Partido Popular, al que penalizó la irrupción de dos formaciones de su espectro ideológico, como son Ciudadanos y Vox.

Carlos iglesias, alcalde y candidato socialista a la reelección, reconocía ayer su satisfacción por estos resultados, sobre todo, a tan solo un mes de unas elecciones municipales en las que espera renovar la mayoría absoluta. Iglesias asume los resultados "con una dosis de responsabilidad y compromiso, con más esfuerzo y trabajo porque queremos seguir sumando con los vecinos para multiplicar, como dice nuestro lema de campaña".

En el lado contrario se encontraba el portavoz conservador, Juan José González Vázquez, que no dudaba en reconocer que "para nosotros no son nada alentadores, aunque sabemos que las municipales son diferentes y ese partido todavía tenemos que jugarlo". Para el conservador el respaldo que recibió el PSOE "es muy alto para lo que hicieron por este pueblo, pues no ha habido políticas socialistas que beneficiasen a A Illa de forma directa". También reconoce estar "decepcionado, porque hay grupos que ni siquiera cuentan con estructura en A Illa y que nunca se han preocupado por este municipio y han recabado apoyos similares al nuestro". Insiste Vázquez en que "creo que el PP no se merecía el castigo que ha recibido en estas elecciones, pero vamos a intentar cambiar el resultado en las municipales".

El tercer partido con representación en la corporación, el BNG ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 80 a 254 votos. Pese a ello, Podemos y Ciudadanos han conseguido más votos que ellos en las urnas de A Illa.