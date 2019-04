Durán: "La fractura y el intentar parecernos a algo que no era el PP nos ha pasado factura"

Un día después del mayor batacazo que ha sufrido el Partido Popular desde su creación, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, hace un llamamiento a su partido en Madrid a reflexionar sobre lo ocurrido, y sobre todo, a recuperar la esencia de esta formación. "Somos un partido con tendencias liberales y conservadoras, debemos dejarnos de fracturas y de intentar parecernos a algo que no somos nosotros", expuso. El regidor se marca como objetivo recuperar la esencia del PP "ni más a la derecha, ni de izquierdas, tenemos que ser lo que es toda Europa, lo que es el Partido Popular Europeo, donde está la CDU alemana, y sobre todo, ser modernos, no abrir debates con planteamientos de hace 50 años, algo en lo que no debimos caer, por eso acabamos siendo castigados por el electorado".

En lo que respecta a las próximas municipales, Durán se muestra tranquilo, ya que en su municipio, el centro derecha "se presenta unido bajo las siglas del PP, por lo que esos votos que se han ido a Vox y a Ciudadanos regresarán a nosotros el 26 de mayo". Insiste en que en Madrid deben "tomar nota de esta llamada de atención, importantísima y muy seria para el partido, y que se tenga en cuenta, se plantee y se pregunte cómo hay que hacer los diagnósticos, qué es lo que pasa y cómo se soluciona; tenemos cuatro años por delante para realizar ese análisis y ver lo que hicimos bien y lo que se hizo mal". Durán también puntualiza que "somos el lugar de O Salnés donde mejor ha resistido el PP este golpe".

Mientras los conservadores tratan de recuperarse del mazazo recibido en las urnas, el resultado electoral acaba de insuflar moral al PSOE que se ve capacitado para liderar un sorpasso en el municipio si, como ocurrió el domingo, el PP se queda en un paupérrimo 41% de voto. Javier Dios Pomares, líder de los socialistas, reconoce que "estamos muy contentos con lo ocurrido en las urnas y tan solo nos queda la pena de que Jorge María López, nuestro candidato al Congreso se quedase tan cerca de entrar". En las mesas electorales de Vilanova, el dominio fue netamente conservador, pero no resultó apabullante, como ocurría en elecciones anteriores, sino que estuvo muy igualado. De hecho, en una mesa de Vilanova, el PSOE llegó a superar a los conservadores por cuatro votos, y en otra de Baión, en la de Serantes, igualaron en el número de papeletas. Eso es algo que no le ha pasado desapercibido a Dios Pomares que considera que "es el momento de dar un cambio a Vilanova después de 24 años de gobierno conservador, aprovechando el empuje que el PSOE tiene en casi todas las administraciones". El candidato socialista asegura que "lo vamos a pelear, siendo conscientes de que nos toca trabajar mucho, pero vemos que resulta factible derrotar a Durán".