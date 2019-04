"Para En Marea sen dúbida é moi mal resultado. Foron unhas circunstancias moi especiais que derivaron o voto á opción gañadora. Agora toca repoñerse e preparar con ilusión as seguintes citas electorais, ben distintas da do domingo. Cando se toca fondo hai que aproveitar para coller impulso e subir con firmeza. Polo demais, é unha mágoa que Galicia non obtivese representación de seu".