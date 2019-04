Elena Suárez: "Tenemos un mes por delante para intentar revertir estos resultados de cara a las municipales"

Elena Suárez, portavoz del PP de Vilagarcía y número 3 por la provincia en la candidatura de Ana Pastor, se ha quedado a las puertas de Congreso, pues la formación conservadora ha logrado solo dos escaños por Pontevedra. "A nivel personal lamento profundamente que no hayamos logrado el tercer escaño en la provincia. No ha podido ser. Seguiremos ejerciendo nuestro papel de defensa de la unidad de España en el nuevo escenario que hoy se abre", declara Suárez.

En cuanto a la debacle electoral del Partido popular a nivel estatal, la política vilagarciana señala que "los resultados son claros y hay que asumir el dictado de las urnas. El resultado ha sido malo, en general, para el PP. Entramos en una etapa de reflexión interna en la que lo primero que hay que analizar es por qué no hemos logrado transmitir el mensaje a la ciudadanía".

Los resultados, que también en Vilagarcía han sido pésimos para la formación de la gaviota, son bastante desesperanzadores para los de Gallego en su propósito de destronar a Alberto Varela de Ravella dentro de un mes en las municipales. "Tenemos un mes por delante para intentar revertir estos resultados de cara a las municipales", comenta Elena Suárez.

Por su parte, el presidente del PP de Vilagarcía y candidato a la Alcaldía, Alfonso Gallego, emitía esta mañana desde su perfil de Facebook el siguiente mensaje: "Quiero dar mi más sincera enhorabuena al PSOE por su clara victoria en las #EleccionesGenerales de día de ayer. ¡Felicidades! Hemos perdido la primera parte del partido y ahora afrontamos tres semanas en las que analizar los resultados, trabajar y mejorar para darle un vuelco el próximo 26 de mayo. Nadie ha dicho que sea fácil, nada en la vida lo es, pero con dedicación, esfuerzo e ilusión absolutamente todo es posible.

Por último, gracias a los apoderados del PP de Vilagarcía de Arousaque trabajaron voluntariamente a lo largo de todo el domingo, gracias de todo corazón".