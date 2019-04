"No quiero perder derechos, no debemos volver hacia atrás"

Multitud de jóvenes se han acercado a las urnas a lo largo de la jornada electoral de hoy para ejercer su derecho al voto. Alba Torres es una de ellas.

El pasado 18 de octubre alcanzó la mayoría de edad y hoy ha votado por primera vez en su vida. Lo hizo acompañada de sus padres y su hermana en el colegio electoral de Paradela, en Meis. Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Alba estaba convencida de que iba a ejercer su derecho de sufragio. Lo que no tenía tan claro era a qué partido votar. De hecho esta joven de Mosteiro es una de los miles de ciudadanos indecisos que finalmente orientió su voto a última hora. "Votar es algo muy importante porque es el destino de nuestro país; tenemos que elegir a quién nos gobierna", comenta Alba Torres. Lo que más le preocupa en este momento es "no perder derechos que se consiguieron hace años; no queremos ir hacia atrás".