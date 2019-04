El banco del amor más romántico está en Meaño

Meaño se suma a la moda de bancos pintorescos para disfrutar así el paisaje. El suyo, que reza como "Banco do Amor", está enclavado en el alto del monte de Fontefría, una de las faldas que baja del Castrove, a caballo entre las localidades de Meaño y Xil, y justo ya en la linde con Armeteira (Meis).

A pie mismo del vértice geodésico que preside la cima más alta del municipio, a unos 400 metros de altura, una iniciativa particular, rubricada en el banco por J.L. Gándara, año 2017, que lo trasladó hasta el alto de este monte para asentarlo sobre el terreno, tirando para ello de un poco argamasa para fijarlo al suelo.

El banco de madera, con cómodo respaldo y en torno a 1,60 metros de longitud, aparece rodeado de una zona escarpada, sin arbolado y a la que se le cortó el tojo y demás vegetación de monte bajo para facilitar otear el más que divino paisaje.

Apostado en este banco, con orientación hacia el Oeste, el espectador puede divisar la belleza de la mitad baja de la ría de Arousa, con la península de O Grove, A Toxa, A Lanzada y la isla de Ons al fondo, y hacia el Suroeste, en un día claro, otear las propias islas Cíes. El enclave hace disfrutar al visitante en el bello anochecer sobre el Atlántico que, a buen seguro, contribuirá a más de una pareja a los efluvios del amor y a confiarse sus secretos o proyectos de vida.

El promotor de esta iniciativa se animó incluso a disponer una señal a pie de la carretera que sube de Meaño hacia Armenteira, ubicada justo en una curva a la altura del monte Limoar.

Se trata de una señalización en madera apostada sobre un pivote vertical de 1,5 metros de altura, coronado por un corazón, igualmente en madera, donde reza la inscripción "O banco do amor: o mellor banco de Meaño".

Un corazón que aparece atravesado por la flecha de Cupido y donde se ha pirograbado también el lema "O banco do amor, 1 km", apuntando la misma la dirección y la distancia que debe salvarse por un sendero en tierra negra que sube hasta el vértice de Fontefría y su pintoresco banco de madera.

Aún así, descubrir este banco en el monte meañés no es fácil para quien no conoce el terreno. Si quiere el lector desplazarse a Meaño y dar con este imaginativo asiento de Cupido no tiene más que tirar de su GPS en el móvil, con las coordenadas que le facilitamos en FARO DE VIGO.

La señalización, a pie de carretera, la encontrará en las coordenadas 42°27'15.9"N, 8°45'37.8"W (en notación decimal 42.454421, -8.760492) y, siguiendo la flecha, el banco lo hallará en las coordenadas 42°27'34.5"N, 8°45'43.8"W (en notación decimal 42.459573, -8.762169).

Seguro que disfrutará de este edén meañés.