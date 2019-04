La Asociación contra el Cáncer aspira a reabrir su local cambadés y estará en la "andaina" de Castrelo

La "andaina" de As Saíñas discurre por la costa de Castrelo. // N.Parga

Hubo un tiempo en que la Asociación Española contra el Cáncer tuvo una ejecutiva en Cambados, y contaba con un local junto a la iglesia parroquial, donde atendía a los pacientes de la villa y a sus familias. Pero los integrantes de aquel grupo de trabajo lo fueron dejando por diferentes motivos personales, y el local cerró. En consecuencia, los cambadeses que querían beneficiarse de algunos de los múltiples servicios que ofrece la Asociación contra el Cáncer tuvieron que empezar a desplazarse a Pontevedra o conformarse con hacer consultas telefónicas. Pero la asociación quiere reabrir ese local en Cambados, y confía en encontrar el miércoles próximo a un pequeño grupo de personas dispuestas a hacerse cargo de esta tarea.

La asociación de mujeres rurales As Saíñas, de Castrelo, celebra el 1 de mayo (festivo del Día del Trabajo) su "andaina" solidaria, y en esta ocasión es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Por ello, varios dirigentes de esta organización acudirán a Cambados, no solo a participar en la caminata y los eventos complementarios, sino también con la intención de mantener contactos con personas que puedan aceptar el reto de retomar la actividad de la asociación en la Vila do Albariño.

La presidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), María Josefa Crespo, sostiene que la medida está principalmente pensada para los enfermos de Cambados y sus familias. "Pontevedra no está lejos, pero hay gente que tiene que depender de otras personas, y aunque sea poco, el desplazamiento siempre conlleva un gasto. Con un local en Cambados, la gente de ese municipio podría recibir ayuda y servicios cerca de sus casas".

En O Salnés, el colectivo cuenta a día de hoy con ejecutivas locales en Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo, de ahí que hayan visto en la "andaina" de As Saíñas una buena oportunidad para hacer resurgir la actividad que antaño tuvieron también en Cambados. "Al final, son ventajas para todos los ciudadanos, pues sería para nosotros mucho más fácil organizar las campañas contra el cáncer de piel y de colon que hacemos periódicamente", esgrime María Josefa Crespo.

Así, el miércoles intentarán establecer contactos con esta finalidad. Candidatos no les faltarán, dado que todo apunta a que la Andaina Saudable e Solidaria de As Saíñas será de nuevo un éxito de participación.

Ya hay más de medio millar de inscritos, y habida cuenta de que son muchos los que dejan para última hora el acto de anotarse, y que hubo años de más de un millar de personas, todo hace presagiar que también en esta ocasión la participación será más que notable.

Para participar hay que llamar al teléfono 687 968 888, puesto que al final del recorrido todos los participantes recibirán gratis un avituallamiento de agua y fruta, que es necesario tener previsto por razones de logística. También se puede hacer la inscripción por Facebook.

Jugadores del Celta

Entre los asistentes este año se encuentran dos futbolistas del Celta, Pione Sisto y Emre Mor. El dinero que se recaude con la actividad irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, y especialmente dedicado a una vecina de la parroquia de Castrelo, Pilar Fernández Muñiz, que sufre esta enfermedad. La AECC presta ayuda en Cambados a 10 personas mediante ayuda psicológica, a nueve en el departamento de atención social, a 34 en el de logopedia y a 55 en radiología.

La presidenta de la asociación de mujeres rurales de Castrelo, Leonor Muñiz, explica que la ruta saldrá a las cinco de la tarde desde el campo de fútbol de la parroquia. Consta de 12 kilómetros, que discurren por senderos del complejo intermareal del Umia, y regresará al punto de partida, donde habrá actividades a partir de las 19.00 horas. En el evento participan la "Dj" Lola, el grupo vigués Media Punta, que interpretará su Muiñeira da Chantada, y los niños de la parroquia que van a clases de zumba.

En el campo de fútbol habrá una hucha para que los participantes puedan depositar sus donaciones en favor de la Asociación contra el Cáncer. Los veteranos del Castrelo pondrán una cantina, y para los niños habrá juegos hinchables y talleres de globoflexia y maquillaje.