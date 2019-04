El PSOE denuncia en la Junta Electoral la valla con un tuit de 2015 de Alberto Varela

La calle Rodrigo de Mendoza se ha convertido en foco de las hostilidades políticas ante las próximas elecciones municipales en Vilagarcía. Desde hace unas horas allí se puede localizar un amplio cartel, a modo de panel publicitario, en el que se identifica un tuit escrito por Alberto Varela en 2015 antes de convertirse en alcalde.

En él se puede leer la frase emitida por el cabeza de lista socialista: "Los vecinos de Vilagarcía se merecen un alcalde que no les mienta". Una afirmación que viene acompañada del hashtag #pinochosolohayuno y un emoticono reflejando una gran nariz.

De esta manera los rivales del Partido Socialista en Vilagarcía han dado un paso más allá en lo que se refiere a la pegada de carteles utilizando el Twitter como fuente de inspiración para reclamar la atención del votante y mostrar su desacuerdo con la gestión de Varela Paz.

Esta valla ya ha provocado la reacción de la formación socialista. Julio Torrado, director de la campaña a los comicios municipales, anunció que esta pancarta será denunciada ante la Junta Electoral y tampoco descarta elevar la denuncia a los juzgados, "porque hay mucha gente que nos lo está pidiendo". En la misma línea y sobre la autoría de la valla, señala que "no sabemos quien ha podido ser aunque cualquier ciudadano puede hacerse una idea y nosotros tenemos la misma. Nos parece más importante que la gente vea hasta que nivel tan ruin se puede llegar en una campaña electoral. Lo que está claro es que el que haya puesto esa valla puede haberse metido en un buen lío".

Por otro lado, el diputado autonómico destacó sobre el tuit escogido para la valla que "es una frase verídica, dicha cuando el alcalde era otro y nos enorgullecemos que alguien en política diga que no se puede mentir, como crítica al anterior mandato en la que sí se hicieron esas cosas, pero no en la actual". Asimismo, considera Julio Torrado que el hecho "tiene la intención de ridiculizar y no lo consigue. Tratar de ridiculizar con una frase en la que se exige transparencia es muy torpe y de una conciencia moral más que discutible".

Acerca de que esta pancarta se haya descubierto a la luz pública de manera anónima, desde el Partido Socialista vilagarciano entienden que "es de cobardes no firmarlo, pero hay gente que ha hecho de la cobardía su forma de actuar con actos similares que ya se han repetido en elecciones anteriores".