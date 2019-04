Adeus, compañeiro

Vennos de abandonar Alberto Chaves Gómez, alumno e membro deste corpo que vai e leva, medrando e estendéndose, que é a comunidade do Félix Muriel. E con el, tamén nos deixou súa compañeira María González Vicente. Dunha forma violenta. Como se fora consecuencia dun mandado inapelable, irrevocable. A eles xunto con outros moitos, foilles extirpada a vida. Lembramos a distancia intelixente coa que Alberto seguía a súa formación. Ás veces sen que o profesorado a enxuizara con tino, por non decatármonos de que as xeracións da mocidade que vai indo, deben axustar o seu alento a unha nova realidade. A un paradigma novo respecto do que foi o noso momento, no que aínda non se tiñan esteado as grandes sobreproducións sobre a destrución do mundo. É o presente dunha realidade que acouta a súa mocidade; a dun mundo global no que inciden grandes intereses e as súas formas de poder; un presente no que estamos todos cada vez máis vinculados nos fluxos da información e de capital, e no que, por iso, se produce a loita por establecer formas de narración dominantes; imaxes, reclamos, consignas e mensaxes estratéxicos que obedecen a unha economía de guerra. A dor pasa a ser a moeda de cambio nas novas formas do imperialismo. Un tipo de violencia efectiva e indiscriminada para a que hai unha denominación xa recorrente "terrorismo". Porén, violencia xerada no círculo dunha cultura da morte que precisa de maior poder coercitivo para combater a mesma violencia que alimenta.

Cal é a verdadeira causa desa violencia, da ameaza indiscriminada e da morte, para a que xa non hai distancias xeográficas e que, porén, leva exercéndose como colonialismo e como se non fora con nós? Propoñamos dúas causas: o fundamentalismo e a ignorancia interesada. Ou son máis ben ao final a mesma cousa?

(*) Anaco do manifesto que leeu o mestre Rafael Saco en nome de toda a comunidade educativa do Instituto Félix Muriel (Rianxo). Foi lido nun acto celebrado onte no que tamén se gardou un minuto de silencio.