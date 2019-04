¿Está relacionado con el juicio por el secuestro de la esposa del 'Panadero'?

A nivel oficial, la Guardia Civil no se moja, y se afirma que no pueden tener ninguna hipótesis mientras los técnicos de investigación no concluyan su trabajo. No obstante, en algunos ámbitos se ha establecido un paralelismo entre el incendio y el juicio que se ha seguido estos días en Pontevedra por el secuestro de la esposa y una trabajadora doméstica de José Ramón Dorgambide Casáis, más conocido por sus alias: "Panadero", "Monchi" o "Enano".

El fuego ha coincidido en el tiempo con la súbita amnesia que las dos mujeres secuestradas manifestaron durante la vista oral, y que ha desinflado en gran parte la acusación, que únicamente ha ejercido el fiscal. Además, se da la circunstancia de que Dorgambide Casáis fue uno de los lugartenientes de Pérez Lago, y estuvo con él en el fallido alijo de Corme.

Al igual que la narcoabogada Tania Varela, que fue detenida a mediados del año pasado en Cataluña después de cinco años desaparecida, el "Panadero" también puso tierra de por medio para no entrar en la cárcel por ese alijo y cumplir los siete años a los que fue condenado. Hasta que en mayo de 2012 la Policía Nacional le detuvo en León.

No obstante, personas próximas a Pérez Lago afirman que no hay relación entre los dos acontecimientos. Según estas fuentes, el hijastro de Oubiña y "Panadero" se distanciaron desde 2006, y este último era ajeno a la nave de Meis.