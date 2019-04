Un equipo especializado en incendios rastrea la nave saboteada de Pérez Lago

El equipo de la Guardia Civil especializado en la investigación de incendios se desplazó a primera hora de la tarde de ayer hasta Meis, para realizar una inspección ocular y tomar muestras en la nave vinculada al narcotraficante David Pérez Lago, y que ardió en la madrugada del miércoles.

Los guardias llegaron sobre las 13.30 horas a las instalaciones, ubicadas en un lugar apartado y discreto del lugar de Couso, que pertenece a la parroquia de Armenteira. Hicieron un examen completo de la parcela, analizado tanto la puerta presuntamente forzada por los autores del incendio, como la dependencia central del almacén, que es donde estaban las lanchas quemadas y donde el miércoles se encontraron restos de una sustancia acelerante.

Hicieron también un registro del bajocubierta, que fue construido a mediados de la década pasada, cuando un grupo presuntamente liderado por David Pérez Lago compró la propiedad al dueño de un antiguo taller, para después ampliar y cerrar toda la parcela.

El incendio se produjo en plena madrugada del martes al miércoles, aunque no fue detectado hasta las nueve de la mañana. La situación de la nave, lejos de las viviendas y en una carretera poco transitada a esas horas, pudo propiciar que las llamas pasasen desapercibidas durante varias horas.

La central de emergencias 112 tuvo conocimiento del incendio sobre las nueve de la mañana, y dio aviso a los bomberos y a la Guardia Civil, pero para entonces ya poco se podía hacer. Cuando llegaron los efectivos de extinción, las llamas ya habían destruido cuatro embarcaciones que se guardaban en el interior de la nave, y que se cree que habrían sido reparadas para participar en supuestas operaciones de tráfico de drogas.

Se salvaron del fuego tanto las embarcaciones situadas en el exterior del inmueble como algunos coches, algunos de ellos prácticamente desguazados. Las paredes, construidas con bloques de piedra, también soportaron el incendio.

Todos los indicios apuntan a que fue provocado, y no se descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes, habida cuenta de quien está detrás de la nave. David Pérez Lago es conocido por ser hijastro de Laureano Oubiña, y hace poco más de un año saltó de nuevo al estrellato por ser detenido en la Mito, la operación que supuso el arresto del histórico José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco".

No obstante, Pérez Lago ya hizo méritos en el mundo del narcotráfico para ser considerado por méritos propios uno de los aspirantes al trono que dejaron vacante los grandes capos de la década de los noventa. Suyo era el alijo de seis toneladas de cocaína que intentó meter por la Costa da Morte en 2006, y a raíz del cual se precipitó su caída en desgracia.

A raíz de ese alijo frustrado, David Pérez Lago fue condenado a nueve años de prisión, una ganga comparada con los 20 que le pedía inicialmente el fiscal. No obstante, el vilagarciano decidió colaborar con la Justicia poco antes del juicio, y esto le sirvió para ver su condena drásticamente reducida.

Está preso en Salamanca

David Pérez Lago tiene ahora 42 años, y permanece en prisión en Topas (Salamanca). Está privado de libertad desde febrero del año pasado, cuando fue detenido en la espectacular "Mito", una redada en la que también cayó "Sito Miñanco".

Antes de la detención, Pérez Lago transmitió a sus allegados que quería pasar página y dedicarse a negocios legales, como la compraventa de vehículos, la adquisición de bienes en subastas para su posterior venta, o la rehabilitación de cascos de embarcaciones de recreo, también para ponerlos también en el mercado.

Sobre el papel, eso era precisamente lo que estaba haciendo en la nave incendiada de Armenteira. Desde su entorno, señalan que Pérez Lago y sus socios compraban embarcaciones en mal estado, en muchos casos abandonadas a su suerte en fincas, y las arreglaban en el referido silo de Meis. El trabajo concluía con el pintado de las lanchas y se le instalaban solo dos motores. Según las referidas fuentes, ninguna de esas embarcaciones podría participar con éxito en una operación de drogas, y estaban concebidas para el sector de la náutica de recreo.

Pero, sea como fuere, la nave estaba en el punto de mira de la Audiencia Nacional y de la Policía, y a raíz de la operación Mito, se ordenó su intervención judicial. En ese mismo momento, cesó la actividad en la empresa y la Udyco de la Policía Nacional precintó las instalaciones. Está previsto que en un futuro, la nave sea subastada, ya sea a través del Plan Nacional sobre Drogas u otra entidad. Pero ese paso aún parece lejano en el tiempo, dado que no podrá hacerse mientras no haya sentencia judicial en firme. Y esta sentencia podría tardar. Fuentes jurídicas consultas afirman que desde febrero de 2018 apenas ha habido novedad alguna en la instrucción de la Mito. Al parecer, no se han practicado diligencias relevantes, y además en ese mismo mes se abrió una pieza separada por blanqueo de capitales. La juez decretó el secreto de sumario sobre esta última, y aún no lo ha levantado.