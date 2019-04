El PP denuncia que miembros del PSOE usan locales municipales para sus negocios

El PP de Catoira, con Iván Caamaño al frente, arremete contra el gobierno del PSOE al denunciar "una práctica que se repite desde hace mucho tiempo", consistente en ceder locales de titularidad municipal a personas afines para usos privados. Alertan también los conservadores de la existencia de negocios que son "auténticos monopolios" y pone como ejemplo a la número 2 socialista, Beatriz Busto Lobato, quien "se dedica a la venta y alquiler de trajes vikingos en las dependencias que tiene el Concello en la parroquia de Santa Baia".

Es un local que antiguamente funcionó como escuela infantil donde "almacena los trajes para su alquiler, a modo de armario privado, y lo utiliza igualmente para hacer manualidades y teatro".

El alcalde, Alberto García, considera esto "una acusación muy grave y carente de fundamento", por lo que estudia exigir que se depuren responsabilidades por vía judicial.

"Un extraño que quiso presentarse en Santiago y Rianxo"

El veterano regidor socialista dice del joven candidato del PP que "es un extraño en la vida local, que no conoce la realidad de nuestro pueblo y que llegó hace un par de meses procedente de Santiago porque allí no lo quisieron llevar en la lista; también lo intentó en Rianxo, ya que él pertenece realmente a ese municipio, pero tampoco lo aceptaron".

Es por ello que "acabó en Catoira, pensando que va a descubrir América en dos meses".

También explica el primer edil que "el PP nunca denunció antes nada de esto, aunque su candidato diga lo contrario", y añade que el conservador "tiene muy poca credibilidad, como lo demuestra también cuando respecto a algo tan importante como las Torres do Oeste, que son un monumento nacional, dice que quiere convertirlas en un merendero".

Un aval por prestar los trajes

Respeto al local de Santa Baia, apunta García que "es donde funciona la escuela de teatro, y por tanto contiene también el vestuario que se usa en las representaciones, pero nunca el Concello ni nadie alquilaron ningún traje porque son de propiedad municipal".

Resulta que "una vez más está totalmente equivocado, porque lo único que se hace es, en la cena vikinga de cada año, pedir un aval por el préstamo de la ropa, y se devuelve cuando los trajes regresan a su sitio".

Pero el PP insiste en el que de Busto es un negocio "apoyado por el Concello, que permite que quienes son amigos tengan monopolios como éste de los trajes vikingos empleando materiales y edificios municipales".

"La política en Catoira es un negocio para muchos"

Esto lleva a los populares a señalar que "la política en Catoira es un negocio para muchos" y que "hay personas que participan en las listas a cambio de favores para conseguir lucrarse, por lo que estamos literalmente ante una organización que se dedica a buscar el voto a cambio de trabajos y privilegios".

Beatriz Busto, aseguran, "es una de esas personas que se dedican a buscar votos para un alcalde experto en este tipo de maniobras que, a cambio, le proporciona privilegios".

Pero parece que el de Beatriz Busto "no es el único caso", ya que "otras personas integradas en las listas del PSOE tienen acceso a estos privilegios, mientras que hay otros vecinos a los que ni siquiera se les permite tener acceso por un día a un local, aunque no sea para actividades lucrativas".

A este respecto, el propio PP solicitó al Concello "un local que nos corresponde por ley y nos dieron una galería sucia y sin luz", denuncian en el equipo de Caamaño.

Esto los lleva a señalar: "Parece que si queremos privilegios absolutos, monopolios y control de fiestas y edificios debemos ir todos en las listas del PSOE para que nos recompensen con todo tipo de cosas".

Frente a estas muestras de "desigualdad y privilegios para los amigos del PSOE y su candidato con nuestro lema de campaña, 'Catoira somos todos', buscamos la igualdad para todos".