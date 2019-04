Lista con los premiados en esta sexta edición

Los grupos seleccionados a los premios en categorías musicales son; Oh Ayatollah, Espiño e Igloo en pop-indie; Bala, Familia Caamagno y Mar Martín Trío, en rock; Ezetaerre, Rebeliom do Inframundo e Ilegal/Wöyza en músicas urbanas; Adrián Saavedra, Son Trío y Tangata&Orquestra Clásica de Vigo, en clásica-contemporánea; Marcos Teira "Nós", Oîma y Turma Caipira en músicas del mundo; Xoan Curiel e a Banda do Verán, Concerto Punkinfantil y Olga Brañas en música infantil; Baiuca, Cintaadhesiva y Músculo en música electrónica; Raiba, Nao y Cabodano en metal.

Asimismo fueron seleccionados García Mc&Nación Quilombo, Banda Crebinsky y The Turre´s Band en reggae, ska y mestizaje.

En el apartado de orquestas, grupos y músicas de verbena han sido elegidos Los Satélites, América de Vigo y Timparrantela. Mientrasn en coros y grupos vocales optan Zoelas, Sisters in the House y Ejazz.

Carmen Rey, Vudú y Carla Green & The Demons figuran en la categoría de blues, funk y soul; A Banda da Loba, MJ Pérez y Su Garrido Pombo en la categoría de canción de autor

El listado musical se completa con Xacobe Martínez Antelo Trío, Xosé Miguélez-Ontology y Pablo Castaño Quartet Quartet fear y Ugía Pedreira en el apartado de músicas improvisadas y jazz.