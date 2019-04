Corvillón tendrá pronto periódico

Cuando los escritores hablan del miedo al "folio en blanco" están aludiendo a la dificultad de iniciar desde cero un trabajo creativo. Eso es lo que tendrán que superar los colegios que participan en el FARO DA ESCOLA, y que se han encontrado con un periódico de 32 páginas en blanco, que tendrán que completar con noticias, reportajes, entrevistas, artículos de opinión y otros géneros y secciones periodísticos. El FARO DA ESCOLA es un proyecto del diario decano de la prensa nacional que pretende acercar el mundo de la información a los niños, fomentando así su espíritu crítico y su creatividad.

El colegio cambadés de Corvillón participa este curso por primera vez en el FARO DA ESCOLA, un proyecto del diario decano de la prensa nacional que anima a niños y profesores a crear su propio periódico, para fomentar de este modo su creatividad y un consumo crítico y responsable de la información. Durante la mañana de ayer, alumnos de quinto y sexto curso asistieron a una jornada de presentación del proyecto, impartida por Elías Regueira, que es miembro del equipo de diseño gráfico de la central de FARO en Chapela, y Anxo Martínez, redactor de FARO en la delegación de Arousa.

Los alumnos y sus profesoras tendrán que enfrentarse ahora al reto de plasmar sus ideas, preocupaciones y opiniones sobre el papel. En la jornada de ayer, los estudiantes se familiarizaron con algunos conceptos clave sobre lo que supone el periodismo, diseño gráfico y los diferentes tipos de textos que podrán escribir.

Elías Regueira animó a los niños a ser muy escrupulosos a la hora de reflejar los hechos de una determinada noticia. Señaló que el respeto por la verdad debe ser la guía constante de sus trabajos, ya que está en los cimientos de lo que la sociedad espera de los medios de comunicación. "Si un periódico deja de contar la verdad, la gente dejará inmediatamente de comprarlo", señaló.

El diseñador gráfico de FARO pidió también a los estudiantes y a sus tutores que no se dejen llevar por la tentación de intentar copiar un periódico convencional. "Escribid sobre temas que os interesen a vosotros", les exhortó.

Las cinco W

Anxo Martínez explicó que existen diferentes géneros periodísticos, y que es necesario combinarlos para evitar que una publicación aburra. En este sentido, habló en primer lugar de la noticia, considerado el género rey de la prensa. En este apartado, los alumnos de Corvillón demostraron conocer las preguntas que todo artículo debe tratar de responder en sus primeros párrafos. Se trata de las cinco W, denominación procedente del periodismo anglosajón, y que hace mención a las letras iniciales de "what" (qué), "who" (quién), "where" (dónde), "when" (cuándo), y "why" (por qué), a las que actualmente suele sumarse una sexta pregunta: la de cómo ha sucedido.

También les pidió que al escribir noticias intenten responder siempre a las mencionadas preguntas en los primeros párrafos. El redactor señaló que ésta es una práctica que si bien nació con los teletipos y las noticias dictadas por teléfono por los corresponsales a las centrales de sus periódicos, para evitar que una eventual pérdida de la comunicación afectase a lo esencial de la noticia, sigue siendo muy necesaria en un momento en el que las prisas y el estrés abocan a muchos lectores a una lectura rápida y resumida de los textos.

Elías Regueira añadió que se trata de una técnica de escritura muy necesaria en los periódicos, pues a menudo los equipos de cierre deben modificar a última hora textos ya escritos porque se han producido novedades en la noticia que estos cuentan o han llegado a la redacción asuntos de última hora. El encargado de cierre podrá, de ese modo, reducir o modificar un artículo con la seguridad de que en dos o tres párrafos estará contado lo esencial del acontecimiento.

En la charla se habló también del reportaje, un género a menudo emparentado con la literatura y menos preso de las normas estilísticas que la noticia, o de la entrevista. Éstas resultan muy atractivas para el lector, dado que son más fáciles de leer que un texto narrativo o descriptivo, y el lector tiene la impresión de estar escuchando en primera persona a la persona entrevistada. A la hora de abordar esta técnica, Regueira y Martínez recordaron que es necesario conocer en profundidad al personaje elegido y preparar con antelación una batería de preguntas.

Los artículos de opinión, enfocados siempre a asuntos de carácter local o que preocupen a la juventud, los pasatiempos, los anuncios por palabras, las crónicas de viaje, las ilustraciones... La elaboración de un periódico es un trabajo coral que puede satisfacer los gustos de cualquier alumno.