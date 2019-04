Obligan a una madre lactante de Vilanova a integrar la mesa electoral el día 28

En más ocasiones de las esperadas, la administración demuestra muy poca sensibilidad con las personas. Este es el caso al que se enfrenta la vilanovesa Elvira Otero Oubiña quien ha visto como la administración la obliga a presentarse en una mesa electoral pese a ser una madre lactante con una hija de tan solo once meses.

La vilanovesa, que trabaja en una asesoría del municipio, recibió el viernes 12 de abril la notificación de que debería presentarse en la mesa electoral. En principio, su puesto es el de primer suplente del presidente de la mesa, pero ante la posibilidad de que el titular no aparezca y tuviese que quedar ella el próximo día 28, Otero decidió acudir a su médico de cabecera para que realizase un informe en el que detallase que era una madre lactante y que no podía pasarse toda una jornada como la del domingo separada de su hija.

El informe lo presentó en el juzgado de Cambados en cuanto pudo, ya que el primer día que fue hasta las dependencias judiciales se encontró con que estaban cerradas a las 13.00 horas. Tuvo que perder dos jornadas de trabajo para entregar el documento pero lo hizo esperando a que la Junta Electoral la eximiese de presentarse.

No fue así. Unos días después recibía de nuevo una misiva en la que se le informaba que su petición había sido denegada "por no acreditar situación referida con documentación objetiva", dándole como única opción la presentación de un recurso contencioso-administrativo.

La vilanovesa se mostraba ayer indignada con una decisión que no entiende, ya que "no puedo estar todo un día, desde antes de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche sin alimentar a mi hija, y no voy a cambiarle la alimentación por un día, además, porque estoy concienciada con la lactancia materna y no pienso renunciar a ella por esto".

La única opción que le queda es plantarse en la mesa electoral con su pequeña, y en caso de que el titular no esté presente, "pues tendrá que pasar toda la jornada electoral conmigo para poder alimentarla". La mujer ya ha puesto en conocimiento de varios grupos de lactancia materna lo que le está ocurriendo, provocando la indignación de sus compañeras, e incluso, no descarta realizar algún tipo de protesta ante lo que ve como una auténtica sinrazón por parte de la junta electoral.

Otero no duda en recordar que "todos los grupos políticos que se presentan a las elecciones se llenan la boca con los derechos de las mujeres, su defensa y con que van a ayudar a la natalidad, pero después te encuentras con este tipo de dificultades".