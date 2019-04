Somos aboga por colocar balizas solares en el perímetro del paseo de A Seca

Somos Cambados presenta una propuesta electoral para mejorar el entorno del estanque de A Seca. Consiste en la colocación de una serie de balizas luminosas que funcionan con luz solar y que están dotadas con sensores de movimiento. La ventaja de estos postes lumínicos es que no tienen que estar conectados a la corriente eléctrica y que se apagan de noche, cuando no pasea nadie por la zona, de modo que no causan molestias a la fauna.

Las balizas son similares a las ya existentes en el parque de Torrado, y se colocarían en todo el perímetro de A Seca, excepto en el puente protegido por Patrimonio.

La formación que lidera Constantino Cordal propone igualmente arreglar la pista de patinaje del parque de A Seca. Sostienen que actualmente está en mal estado, y que esa es la razón de que apenas se utilice. Además, Somos aboga por mejorar el parque de juegos, mediante la colocación de una plataforma con varios toboganes o un rocódromo.