Rueda: "Ningún voto que no vaya al PP va a servir para evitar que gobierne Sánchez"

El presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, encabezó la comitiva de políticos y alcaldes de su partido en la comarca que ayer visitó la romería de la Virxe das Cabezas en Armenteira-Meis.

Rueda aprovechó para intentar convencer al electorado de que "ningún voto que no vaya al PP va a servir para evitar un gobierno de Pedro Sánchez". Añadió que el actual presidente "no fue capaz de acercarse a Galicia en 9 meses que lleva en el cargo. No le interesamos, cree que aquí no tiene nada que ganar y lo demostró de sobra".

Alfonso Rueda indicó que los populares de la provincia afrontan la semana previa a las elecciones "con muchas ganas de trabajar", y destacó la gran respuesta que están teniendo en todos los actos, especialmente el de Vilagarcía, que fue "un mitin muy grande"·