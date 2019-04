El episodio tóxico primaveral ya afecta a siete de cada diez polígonos bateeiros

El episodio tóxico primaveral que comenzaba a principios de marzo no ha hecho más que consolidarse. Tanto es así que actualmente permanecen cerrados 36 polígonos bateeiros distribuidos por toda Galicia.

Son las toxinas lipofílicas, entre las que predominan las del género diarreico (DSP), las que protagonizan esta "veda" natural que impide la extracción de mejillón en la mayor parte de los viveros flotantes.

Es, como se explicó en otras ocasiones, una consecuencia lógica derivada del afloramiento primaveral, es decir, de la llegada de nutrientes a las rías gallegas.

36 polígonos

Con el fitoplancton avanzan las células tóxicas, tanto las lipofílicas como la amnésica (ASP), que empieza a castigar los bancos de infaunales, prohibiendo la extracción de almeja, berberecho, navaja y otros bivalvos que viven enterrados en el sustrato.

A media tarde de ayer estaban cerrados siete de cada diez polígonos bateeiros, entre ellos los ocho existentes en la ría de Pontevedra y los doce que se distribuyen por la de Vigo.

Tampoco se podía extraer mejillón en ninguna de las bateas de la ría de Muros-Noia ni en la de Baiona.

Las únicas disponibles se encontraban en la ría de Ares-Betanzos, con un polígono abierto y otro cerrado, y en la de Arousa, donde se sitúa la mayor cantidad de viveros flotantes.

En este caso concreto puede destacarse que permanecían inoperativos los polígonos Ribeira B y C, los Cambados B, C (Norte) y C (Sur) y cuatro de los situados en O Grove.

Por el contrario, a media tarde aún estaba permitida la extracción y comercialización de moluscos en una quincena de polígonos, como eran los de A Pobra do Caramiñal, los de Vilagarcía, el Cambados D y el Grove A.

El repunte del episodio tóxico hizo que el jueves pasado se cerraran de golpe una docena de polígonos bateeiros en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, en todos los casos, cabe insistir, debido al aumento de toxinas lipofílicas.

En cuanto a la situación de los bancos de infaunales, ayer el aumento de ASP obligó al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) a decretar la prohibición de extracción de bivalvos en las dos zonas habilitadas para esta actividad en la ría de Ares-Betanzos.

Todo indica que los cierres, tanto en bateas como de bancos marisqueros, pueden ir en aumento.