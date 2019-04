Vilarello suspende y Pago Negro no está en el censo

En O Salnés y Ullán hay dos playas fluviales muy populares, pero que o bien salen mal paradas en el informe de la Xunta o sencillamente no aparecen en él. La playa de Vilarello, en el Ulla, es muy apreciada tanto por la extensión del arenal como por los servicios complementarios que ofrece, con una amplia zona verde, un pequeño parque infantil y un bar que otros años abría en verano.

No obstante, la Xunta ha puesto la nota de "insuficiente" al agua de Vilarello. Esto supone un varapalo importante para el Ayuntamiento de Valga, puesto que salvo un cambio administrativo de última hora, este año deberá prohibir el baño en esa zona o colocar información visible desaconsejando bañarse en ella.

Al mismo tiempo, el Concello deberá intentar encontrar las razones por las que se produce esta concentración tan elevada de bacterias fecales, y adoptar las medidas necesarias para corregirla. En principio, si lo lograse, la nueva clasificación sanitaria empezaría a regir en el año 2020.

La playa de Vilarello no está en el censo de la Xunta, como tampoco lo está la de Pago Negro. Este es un pequeño arenal que se forma en el río Umia, a su paso por Paradela (Meis), y no se hicieron muestreos en ella. El BNG teme que el agua esté contaminada con cianobacterias y pidió al Concello que se analizase el agua, pero la administración se negó alegando que no es una zona de baño.