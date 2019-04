Sin cambios en los puestos de salida

El mitin de ayer servía para dar a conocer a los integrantes del que será el segundo proyecto socialista encabezado por Carlos Iglesias. La sorpresa fue que no hubo ninguna sorpresa en la convocatoria de la lista ya que repiten las mismas personas que hace cuatro años en puestos de salida. Iglesias explicó que aquello que funciona no debe tocarse y ha vuelto a confiar en esas personas que han colaborado con él durante estos cuatro años. La única incógnita será descubrir como va a afectar a los partidos el descenso en su número de representantes (se pasa de trece a once), tras no conseguir A Illa superar los 5.000 habitantes en los últimos dos años.

Al igual que hace cuatro años, Rosi Viana será la número dos y volverá a encargarse de impulsar el turismo en el municipio. Tras ella vendrán los actuales concejales Luis Arosa García, Gabriele von Hundelhausen, Salomé Franco Charlín, Alfonso Salgado Alonso y María Dolores Folgar Vilas. En el número ocho va otro viejo conocido, el exalcalde de A Illa, José Manuel Vázquez Vázquez, mientras que en el número nueve se ha situado a la jovencísima Adriana Cores Suárez. Completan la candidatura el exconcejal socialista Manuel García Poza y Tersa Búa Patón. Cerrando la candidatura volverá a estar presente Ramón Otero Dios, "Cachería", militante histórico socialista que está a punto de cumplir cien años de edad y al que ayer se le rindió un más que merecido homenaje por parte del partido al que siempre perteneció políticamente.