Vilagarcía clausura el Campeonato de España 420 tras una gran jornada final

Los sub 19 mallorquines Conrad Caspar Konitzer y Fernando Rodríguez (CN s'Arenal) se han proclamado campeones de España masculinos de la clase 420 esgrimiendo una navegación intratable en una fase final corta por el imperativo Eolo (solo se pudieron realizar dos regatas), que no quiso hacer demasiado acto de presencia durante los últimos días en Vilagarcía.

"Desde el verano pasado ganar el Campeonato de España era nuestro objetivo; fue una ayuda que volcaran Wizner y Ameneiro, pero seguimos concentrados para intentar ganar la regata", explicaba Konitzer acabada la entrega de premios. Patricia Reino e Isabel Laiseca (RCN Gran Canaria) conquistaban el título femenino.

Como se preveía, el nordeste acudió a la Ría de Arousa por segunda jornada consecutiva, pero tardó en entablarse y el barco del comité de regatas tuvo que dirigir la flota a barlovento buscando el campo más adecuado cerca de Vilaxoán. Con un viento de 25 nudos, la prueba se convirtió en una suerte de táctica y de minimizar errores, pero los líderes provisionales, los gallegos Wizner y Ameneiro (RCN Vigo), sufrieron dos vuelcos. Con todo, su mérito estuvo en que pese a ello acabaron la primera prueba del día en octavo lugar; Konitzer y su compañero Rodríguez Calvet se imponían y metían a catalanes, andaluces y canarios entremedias.

Después, el viento subía a los 30 nudos y el oficial principal, Juan Antonio Llabrés, mandaba la flota a tierra como medida de seguridad. Con tiempo límite para concluir (no se podía dar una salida después de las 16:00 horas), el grupo Plata se quedaba definitivamente sin competir y el Oro volvía al agua una vez serenado Eolo. Había tiempo para una prueba más.

La tripulación balear sumaba 14 puntos frente a 19 vigués y pontevedrés. Todo podía pasar y así fue. El barco gallego volcaba en la segunda ceñida y se despedía del oro. Además, la constancia y regularidad de Carlos Balaguer, del Náutico de Valencia, y Clara Llabrés, del CN s'Arenal, les otorgaba el subcampeonato absoluto, por un margen de un punto, pues Wizner y Ameneiro caían a la decimonovena posición de la prueba final y la tripulación mixta llegaba octava, obteniendo además un premio colateral: campeona de España mixta.

Konitzer y Rodríguez, mientras, a su ritmo con otro triunfo para concluir con 15 puntos netos. "Nuestro objetivo en el Mundial de Vilamoura (Portugal) y en el Europeo júnior de Vilagarcía es hacer podio", resumía el joven patrón mallorquín sobre los retos futuros.

Galicia tenía que conformarse con un excelente tercer puesto tras el decimocuarto de los mismos protagonistas en Vigo 2017 y el octavo en Las Palmas 2018. Los nuevos campeones, que suceden a los canarios "Wichy" Hernández y Nacho Balaguer (RCN Gran Canaria), habían sido séptimos un año atrás, con Wizner y Ameneiro en la octava plaza. Y en el Europeo júnior de Sesimbra 2018, decimoterceros sub-19, con el tándem Wizner/Ameneiro campeón.

Finalmente, el Top Ten absoluto se repartía, con presencia de tres tripulaciones baleares, una canaria, dos gallegas, una valenciana y otra catalana. Galicia metía a los actuales campeones del mundo Sub-17 en la octava posición general final gracias a un décimo y a un segundo puesto en el grupo Oro del arousano Jacobo García y el coruñés Toni Ripoll (RCN Sanxenxo), que también tuvieron un vuelco en una jornada propicia para ello.

En categoría femenina, las canarias Patricia Reino e Isabel Laiseca (RCN Gran Canaria) eran campeonas (octavas en la general que lideraron el Jueves Santo), mientras que Neus Ballester y Andrea Perelló (CN Rápita y CN s'Arenal) se hacían con los títulos nacionales sub 19 y sub 17 desde la decimotercera plaza absoluta. En categoría masculina, oro para Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez (sub 19) y Alberto Morales y Miguel Bethencourt (RCN Arrecife) en la sub 17. Los siete barcos campeones de España recibieron placa acreditativa de la RFEV en una entrega de premios enormemente concurrida a la que acudieron Concello de Vilagarcía, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Deputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, además del presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, y miembros de su junta directiva así como patrocinadores privados de la RFGV.

Y así concluyó un evento que ha vuelto a reafirmar a Vilagarcía, y a su Centro Galego de Vela, como una de las mejores plazas para el desarrollo de competiciones de primer nivel. Así lo constataron sus participantes en una semana muy intensa que volverá a repetirse en verano con el Campeonato de Europa júnior de 420.