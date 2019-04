Vecinos de Meaño afirman que dos agentes les hicieron una encuesta sin identificarse

Una empresa, cuyo nombre no ha trascendido, realizó en los pasados días en Meaño una encuesta centrada en la política municipal. Se trató de una encuesta presencial y no telefónica, realizada por dos agentes. En ella, se preguntaba a los vecinos sobre la actuación del gobierno local en este último mandato, las necesidades prioritarias para Meaño de cara a los próximos años, y la valoración de los alcaldables que concurren este año, con excepción hecha del BNG y de que en el caso del PSOE se interpelaba a los vecinos por Icía García, que finalmente no será la candidata.

Difieren las versiones sobre las preguntas formuladas, ya que algunos de los encuestados hablan de parcialidad. "La mayoría de las preguntas que me formularon -explica una de las vecinas encuestadas en Viliquín (Dena)- se centraban en el Partido Popular. Preguntaban sobre la actuación del grupo de gobierno del PP en este mandato, los trabajos realizados, las necesidades? y luego preguntaban si conocía a Carlos Viéitez, que valorase su actuación como juez de paz en estos años, etcétera.". "Finalmente -agrega- preguntaban sobre la inclinación política, a quien había votado en las últimas municipales, a quien preveía votar en esta ocasión. Sobre los otros alcaldables en Meaño no se preguntaba, excepto por el PSOE, si bien traían en la hoja el nombre de Icía García, cuando ella ya se sabe en Meaño que no va a ser candidata".

Cierto que otros encuestados difieren en su versión. Un vecino encuestado a las puertas del centro de salud manifestó que "me preguntaron por Carlos Viéitez, pero también por José Manuel Aspérez y por Icía García, nombre éste que se les quedó desfasado, porque Icía ya no es la candidata del PSOE".

Y los terceros lamentan que las encuestadoras no se identificasen tal y como se requería. "No querían explicarme el motivo real y la entidad o partido que realizaba la encuesta", apunta uno de los encuestados, mientras un cuarto, este de Dena, lamenta que "a mí ya no me hicieron la encuesta, porque les requerí que primero se identificaran, y se dieron media vuelta".