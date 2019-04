La empresa de Pontecesures retoma la actividad tras el fuego en un túnel

La empresa de construcciones metálicas Gama e Hijos, que el martes por la tarde sufrió un incendio en sus instalaciones ya retomó durante la mañana de ayer la actividad productiva habitual.

El fuego empezó sobre las 19.15 horas en un túnel que conecta con una cámara destinada a la aspiración de la pintura. Las llamas se controlaron con rapidez, con lo que los daños se circunscribieron al referido túnel y no afectaron al resto de la actividad de la nave.

Lo que no ha trascendido por el momento son las causas del siniestro, a la espera de las conclusiones de la investigación pertinente. La central de emergencias del 112 Galicia tuvo constancia del incendio a raíz de la llamada de un particular, que aclaraba que no había ninguna persona herida.

A partir de ese momento, desde la central se dio aviso a los bomberos con base en Vilagarcía, así como a la Guardia Civil y a los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valga, con la particularidad de que la industria está a apenas 200 metros de la sede de este servicio, aunque ya en el término municipal de Pontecesures.

Finalmente, fue el propio personal de la empresa el que sofocó el incendio, aunque los equipos de extinción permanecieron en la zona para enfriar el túnel. Aunque los daños en Gama e Hijos fuesen mínimos, se trató del segundo incendio industrial que se produce en Arousa en menos de dos semanas. El primero de ellos fue en Impex Europa, una firma que se dedica a la fabricación de biocidas, raticidas y agrosanitarios ubicada en el polígono industrial de Trabanca Badiña (Vilagarcía). A finales de la pasada semana, los expertos en incendios con productos químicos de la policía científica pudieron entrar en el almacén para continuar con su investigación.