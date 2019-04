Director de la Banda Unión Musical de Meaño

- Para nada, en mis planes no está marchar, mi ilusión es poder seguir con Meaño otra etapa larga, si la masa y los músicos quieren. Yo creo que sí, la banda está en un momento óptimo, muy unidos todos y eso se nota. Meaño además, amén de dirigir, me brinda la posibilidad de seguir ejerciendo como profesor de clarinete en la Escuela de Música, y yo necesito disfrutar con enseñanzas del instrumento, porque me completa personal y musicalmente.