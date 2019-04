El PP desembarca en Vilanova y alerta contra el "drama" de la crisis de Zapatero

La presentación de la candidatura de Gonzalo Durán dejó el listón a gran altura con mensajes claros y directos en política local y nacional. "Aquí se viene a trabajar por Vilanova" advirtió a todos los que le acompañarán en la lista -femenina en su mayoría- para a la vez advertir del riesgo que supone volver sufrir el trauma soportado muchas familias "que hace ocho años venían a pedir lo más básico a los Ayuntamientos por la crisis con Zapatero".

Fueron las claves del primer mitin en una localidad en la que el PP arrasa en todas las elecciones como subrayó el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda durante su intervención en la abarrotada Casa de Cultura de Baión, quien pidió una gran movilización de todos los simpatizantes "en estas dos semanas que quedan para las elecciones".

Al igual, Ana Pastor insistió en que "queda poco tiempo para convencer a todo el mundo". De ahí sus mensajes directos: "En 2004, el PSOE recibió las arcas del Estado llenas y Zapatero las dilapidó, e incluso en la crisis se inventó un Plan E para comprar voluntades".

Pero a su juicio Pedro Sánchez hizo bueno a su antecesor porque "si aquel estuvo ocho años, este en solo ocho meses ya derrochó el dinero de todos los españoles a la vez que aumentó el paro en 126.000 personas, cerraron 21.000 autónomos y la deuda creció en 21.000 millones de euros".

Criticó especialmente las políticas sociales y el despilfarro de recursos de un equipo que cree que "todo sale gratis, desde el avión, las vacaciones o el colchón del Palacio de la Moncloa".

Un contexto en el que alertó contra políticas que discriminan a Galicia "que perdió un 20% de la inversión en el Presupuesto del Estado frente al 60% a mayores que recibe Cataluña" y afiló su discurso al subrayar que el PSOE pacta con "personajes como Otegi, Torra o Rufián, una persona a la que hay que llamar al orden todos los días".

En sentido casi idéntico intervino la número 3 del PP al Congreso por Pontevedra, Elena Suárez. La candidata vilagarciana, que se estrenaba como oradora en el mitin de Baión también pidió una reflexión de los votantes por tres motivos: "Para que Sánchez no siga paseando en el Falcon, para que haya un partido que frene una nueva crisis económica y porque el PP tiene a políticos como Ana Pastor que gestionan, negocian y consiguen lo que se proponen por el bien de todos". De ahí que pidiera a todos los electores que acudan a las urnas el 26 de abril "con sentidiño".

Una reflexión que ya antes habían mantenido Gonzalo Durán quien espera que los ciudadanos "no se vuelvan locos" porque "no podemos volver a lo que nos dejaron los socialistas" . "El pasado no se puede cambiar pero se puede no repetir", recalcó.

Y como muestra consiguió incluso que José González Vázquez, a la sazón conselleiro de Agricultura, subiera con él al escenario para exponer la apuesta por la concentración parcelaria en Vilanova. Era la carta sorpresa que el regidor llevaba al respetable pues el conselleiro comprometió su apoyo a este proceso en una clara determinación por la plantación de albariño como modo de revitalizar el rural.

La intervención de Javier Tourís que pidió a quienes no vayan a votar al PP que disfruten de un día de playa o la presentación de las candidatas de Baión (Marta Pedrouzo, Teresa Barreiro, Jacinto Vidal, Isabel Martíns y Ana María Carballa) completó una sesión que comenzó con más de media hora de retraso pero que los populares creen que contradecirá el pesimista pronóstico de las encuesras de Tezanos para los simpatizantes del partido de la gaviota.