El Concello lamenta el trastorno causado a los vecinos por el incendio industrial

Ante las quejas emitidas por algunos de los vecinos próximos al incendio de la nave industrial de Trabanca Badiña, de que tuvieron que abandonar sus casas, el gobierno local que preside Alberto Varela lamenta mucho los trastornos que el siniestro ocurrido hace una semana pudo causar a vecinos y empresarios de este polígono.

Desde Ravella se señala que la máxima preocupación de quienes estaban al frente del operativo era que no se produjesen daños personales y que la mayor prioridad era controlar el fuego para que no llegase a ninguna casa ni a ninguna otra nave industrial más, y que no se produjese ningún tipo de contaminación, ni del aire ni del agua, que aún podría tener mayor repercusión.

El regidor municipal recordó que la situación vivida el sábado de la pasada semana fue de mucho riesgo y todo el mundo estaba muy concentrado en controlar el fuego. "Afortunadamente, se saldó de la mejor forma posible y con el menor coste para todos", expuso.

Emergencias y Policía informaron al gobierno local que, cuando fueron a ordenar el desalojo de las casas más próximas (que eran 4), ya no había nadie en ellas, excepto en una que había un señor. "Los propios inquilinos las habían abandonado antes por iniciativa propia, por lo que nadie pudo hablar con ellos. Tampoco los encontraron cuando se levantó la alerta, sobre las tres y media o cuatro de la tarde, para decirles que ya podían volver con tranquilidad a sus domicilios. Solo estaba el señor que no quiso salir de casa, por lo que la Policía estuvo vigilando constantemente la vivienda por si aumentaba el riesgo y fuera necesario sacarlo. También indicaron que el desalojo fue por cuatro horas y media, y que si los que abandonaron sus casas estuvieron más tiempo fuera, fue porque no se les pudo dar el aviso al no tenerlos localizados.

El gobierno local insiste en que "la prioridad era evitar daños personales y que el fuego se propagase a viviendas y empresas. Y el objetivo se cumplió rápido y de forma eficaz gracias a la coordinación y buena gestión realizada por los organismos al frente del operativo y al esfuerzo de todo el personal que participó. Por suerte los vecinos pudieron regresar a sus casas a las pocas horas y sin haber sufrido ningún daño. Y eso es lo más importante".

Por otra parte, indica a los vecinos que, a través del seguro de las viviendas, pueden gestionar labores de limpieza cuyo coste tendrá que asumir la aseguradora la empresa titular de la nave siniestrada.