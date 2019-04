Villares rechaza la subida en el régimen de cotizaciones a los trabajadores del mar

Luis Villares e Iris Malvido iniciaron un recorrido en barco por la ría, desde el puerto de Vilanova de Arousa, acompañados por mariscadoras, bateeiros y activistas ambientales. Mantuvieron durante la visita un encuentro con estos colectivos a los que expresaron su apoyo y dieron a conocer sus propuestas para el sector del mar.

"Es necesario dignificar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, singularmente de las mujeres que trabajan en el mar. Por eso, llevamos tres propuestas muy claras. En primer lugar, no estamos de acuerdo en la subida en el régimen de cotizaciones a la Seguridad Social que promovió hace dos meses el Partido Socialista para las trabajadoras del mar. Pensamos que era necesario un diálogo y evitar el sablazo que han sufrido en la cuota cada mes. Es inaceptable una subida de 50 euros sin ningún tipo de diálogo con el sector. Se deben mejorar las prestaciones, pero repartiendo sobre todos los trabajadores y no cargando todo sobre los hombros de un sector que ya está suficientemente explotado. Segundo, queremos incluir coeficientes reductores para la edad de jubilación de las rederas. No puede ser que la Seguridad Social entienda, por el hecho de que hasta ahora no murió ninguna redeira en su puesto de trabajo, no exista una condición de penosidad en esta profesión porque sí que existe. Si el Partido Socialista no lo sabe que venga a la ría de Arousa y que vea las condiciones en las que trabajan nuestras redeiras y nuestras mariscadoras. De las que por cierto pensamos que también tienen derecho a un aumento de los coeficientes reductores para la edad de jubilación. El trabajo con los pies en el agua, el trabajo en el mar, es un trabajo duro y por lo tanto necesita tener unas condiciones dignas de jubilación para no estar hasta una edad muy avanzada con los pies y las manos en el agua. Reivindicamos unas condiciones de vida digna para nuestras trabajadoras del mar", puso de manifiesto Villares.

Por su parte, Malvido añadió que, como diputada, irá a Madrid a demostrarle al resto del Estado lo que es trabajar con los pies en el agua. "Necesitamos una voz firme y digna que reivindique todas las demandas de este sector", expuso la candidata al Congreso de los Diputados.