La Audiencia impone 20 meses de cárcel a la narcoletrada Tania Varela por blanqueo

La acusada declaró que tenía ingresos muy superiores pero el tribunal considera que lo cierto es que "nada de ello ha quedado justificado en las actuaciones"

Tania Varela figura de alta en actividades profesionales como abogada desde 1999, con 1.198 días cotizados y de la base de datos de la Agencia Tributaria (BDN) se infiere que los rendimientos "netos" de la acusada son los siguientes: En el año 2001, 8.315,91 euros; en el año 2002, 12.968,euros; en el año 2003, 22.674,10 euros; en el año 2005, 16.144,17 euros.

En el año 2003, Hacienda le imputa operaciones no declaradas por importe de 31.273,73 euros que se corresponden con pagos a talleres Valiñas por importe de 21.540,67 euros, 6.000 euros a Construcciones Hermanos Padín S.L. (aunque por error se hace constar 12.000),y cobro de la Cofradía de Pescadores de la cantidad de 3.733,06 euros y en 2004 operaciones no declaradas por valor de 116.291,74 que provienen del pago a Construcciones Hermanos Padín de 80.816,20 euros, a Vodafone España SA de 4.839 euros, Graremi SL. 3.138,euros, Tecam Oficinas SA. 3.013 euros y cobro de Zurich España por valor de 24.485 euros.

"Sin embargo, las cantidades que invierte en la adquisición del vehículo y que aporta a la sociedad para la compra del terreno no tiene reflejo en los movimientos de cuentas realizados en ese periodo, como se desprende del estudio realizado de las cuentas bancarias de la que es titular la acusada, ni se acredita procediesen de su actividad laboral o de sus ingresos lícitos no justificados, estimando la Sala que tal cantidad procedía de los rendimientos del tráfico de droga, a lo que no obsta que, sin embargo, en ese periodo se obtuviesen rendimientos de actividades lícitas", expone en los fundamentos jurídicos.

En total la sala estima que resulta imposible de justificar unos 60.000 euros.