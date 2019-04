La Semana Santa de Paradela añade una dosis teatral a la representacion viviente

Teatralidad, pasión y realismo son solo algunos de los ingredientes apreciables que ha introducido la vilanovesa Fátima Rey en la representación de los últimos días de Jesucristo que se realiza en Paradela a partir del domingo. Esos ingredientes se han añadido en las duras jornadas de ensayos en las que participan entre 60 y 70 personas, todo el elenco que hará realidad una representación que atrae a miles de personas a la Semana Santa que se celebra en la parroquia meisina.

"Hemos querido sacarle la solemnidad que se apreciaba en determinados momentos, queremos que sea más realista, más pasional, que la gente vea que asiste a una representación teatral y que tenga las emociones a flor de piel durante toda la representación", explica. La primera jornada será el próximo domingo, donde una de las grandes novedades introducidas con respecto a años anteriores será la conversión en una canción con coreografía de la poesía que recitaban los ángeles. Una voz en off también será la que marque la entrada de Jesucristo sobre la borriquita el Domingo de Ramos en el recinto de la iglesia de Paradela.

La siguiente representación no será hasta el Jueves Santo. En principio, las condiciones meteorológicas van a permitir que se celebre al aire libre, aunque se trabaja en un Plan B por si aparece la lluvia ya que "no queremos que ocurra como el pasado año". Esa jornada arrancará a las 20.30 horas con una misa previa a la escenificación de la Última Cena, la Oración del Huerto, el Prendimiento de Jesús y el Juicio del Sanedrín. Al día siguiente, Viernes Santo, será el momento cumbre de la representación viviente de Paradela. Las escenificaciones comenzarán por la mañana, a las 11.30 horas, con el espectacular Via Crucis de Jesús hasta el Monte da Croa. Los tradicionales golpes que sufre Jesús por parte de los militares romanos se mantendrán durante todo el camino, una escena que marca gran parte de la representación de la Semana Santa.

Este año se va a introducir una novedad para que todo el mundo pueda escuchar el diálogo entre Jesús con su madre y con los ladrones después de ser crucificado. La imposibilidad de utilizar medios técnicos en lo alto de la cruz ha llevado a la organización a grabar esos diálogos para que puedan ser escuchados por el público y añadir un mayor dramatismo a la representación.

Por la tarde, a partir de las 20.30 horas habrá una misa y a las 22.00 horas tendrá lugar el Desenclavo y Descendimiento de Jesús, en el Monte da Croa, a los que seguirá la procesión del Santo Entierro.

El sábado por la noche será la misa de Resurrección, con la bendición del agua y el fuego, con roscón de pascua al final de la misma. La programación de Paradela finaliza el domingo, con la escenificación de la Resurrección de Jesucristo.

El último ensayo general antes de que todo comience a rodar será mañana, a partir de las 19.00 horas, donde se va a preparar toda la representación de un tirón, desde los Ramos hasta la Resurrección de Jesucristo.