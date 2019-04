García está harto de que todo recaiga en los concellos

El requerimiento apremiante de la Fiscalía ha causado un importante malestar en el municipio de Catoira, donde su alcalde, Alberto García, no dudó en quejarse abiertamente sobre que todos los problemas acaben cayendo encima de los hombros de la administración municipal pese a no tener esas competencias ni los medios económicos para cumplirlas. García reconoce "estar cansado de que a los concellos se nos cargue de todo tipo de competencias, pero después no se nos faciliten los fondos necesarios para llevarlas a cabo, porque un municipio como Catoira, de tan solo 3.000 habitantes, no genera los fondos suficientes para atender a todo lo que descargan otras administraciones sobre él".

Tras recibir el requerimiento de la Fiscalía, el Concello de Catoira respondió al día siguiente con una serie de alegaciones en las que le recordaba al Ministerio Fiscal que la normativa es para municipios mayores de 20.000 habitantes, concellos que "tienen la obligación de elaborar este documento, pero Catoira no se encuentra entre ellos motivo por el que no existe este Plan Contraincendios". El municipio cuenta con efectivos de Protección Civil, que colaboran en la extinción de los incendios.

El municipio de Catoira dispone de una gran superficie forestal al estar situado en las faldas del Xiabre. El último gran incendio que sufrió Catoira fue en octubre de 2017, cuando las llamas rondaron varias poblaciones y se quemaron más de 100 hectáreas de superficie, en su mayor parte, arbolada.