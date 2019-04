Las estafas por internet se han disparado de forma espectacular. En la provincia de Pontevedra las infracciones graves aumentaron el año pasado un 115% (con respeto al 2017) y las leves, es decir, aquellas con un valor defraudado inferior a 400 euros, subieron un 150%. Noé Peláez, vecino de Vilagarcía de 32 años e ilustrador de profesión, es una de las numerosas víctimas a las que han robado dinero a través de la red. En su caso, la estafa asciende a 440 euros, pero podría haber sido mucho mayor si no llega a darse cuenta de la usurpación y si hubiese tenido más dinero en su cuenta bancaria. Alguien accedió a su cuenta de Amazon a través de su correo electrónico y realizó diversas compras con cargo a su tarjeta. La mayoría eran botes de proteínas para deportistas que se enviaban a Estados Unidos.

Todo ocurrió muy rápido. Fue a principios de este mes de abril y la estafa se habría perpetrado en dos o tres días, no más. Las alarmas saltaron cuando Noé recibió una notificación de Gmail advirtiéndole de que alguien intentara entrar en su cuenta de correo desde Navarra pese a tener una contraseña "bastante potente" -asegura- que de hecho había diseñado con un programa específico para ello. Y es que hace un par de años ya habían intentado hackearle el mail, por lo que decidió sofisticar más su clave. "Pero ahora mismo eso ya no es suficiente", se lamenta. Además, le llegaban mensajes de una empresa de envíos de Inglaterra, siempre la misma.

Cree que quizá su error fue tener su dirección de correo en internet, visible para todo el mundo. "Soy ilustrador y por trabajo tengo que tenerla en la red. Si no la tienes a la vista es muy difícil que te encuentren", explica el joven vilagarciano.

Con todo, está convencido de que una estafa como la que él denunció ayer en su entidad bancaria "le puede pasar a cualquiera". "Tengo las cuentas seguras y soy bastante escrupuloso, y aún así me entraron". Para nada considera haber actuado de forma inconsciente, pues además de en la red "te pueden robar en el cajero o reventarte tu casa y llevarte el dinero del colchón". "Afortunadamente estas cosas [en alusión a las estafas on line] tienen solución", respira tras haber recuperado los 479,52 dólares que alguien gastó de su tarjeta en compras por Amazon, lo que supone unos 440 euros al cambio.

Noé Peláez sospecha que quien está detrás de todo esto son unos "hackers indios". "Me mandaron unos mails haciéndose pasar por Amazon y había nombres falsos de users de la India, que es el método que suelen utilizar. Me decían que pagase los artículos con tarjeta regalo de Amazon o que enviase una fotocopia de mi tarjeta por fax. Que si no pagaba no me devolvían la accesibilidad de mi cuenta", relata Noé Peláez.

Las compras que denuncia el ilustrador arousano se efectuaron entre el 1 y el 3 de abril a través de www.amazon.com, por lo que en el dominio .es que él utiliza no le aparecen esas adquisiciones en el historial. Tampoco en el correo electrónico, al que Amazon envía un mensaje cuando haces un pedido. "Pusieron unos filtros para que esos mails y los avisos de Amazon de que alguien no autorizado había entrado en mi cuenta fuesen directamente a la papelera", advierte Noé.

Los cargos en su tarjeta -de débito- se realizaron el 2 de abril. La víctima fuera el día anterior al banco y estaba todo correcto. "No me robaron más dinero porque la cuenta se quedó en número rojos". De hecho los supuestos estafadores efectuaron más compras que no llegaron a cargarse en la cuenta bancaria del vilagarciano porque denunció la situación tanto en su sucursal financiera como en Amazon, que le reembolsó el dinero, desactivó la contraseña de su cuenta y canceló los pedidos pendientes.

Noé asegura que mantendrá abierta su cuenta de Amazon (con correo y contraseña distintos) por los servicios Premium, pero que no comprará por internet. "Ahora para entrar en el correo solo utilizo el lector de huella digital del móvil".