A Illa sancionará a los propietarios de perros que se paseen por Carreirón

Pese a que hace años que la entrada de Carreirón luce un cartel en el que se prohíbe la entrada a los perros al interior del parque, el Concello de A Illa se está encontrando con muchos propietarios de cánidos que ignoran por completo esa norma. Es más, incluso el cartel que prohibía el acceso de perros llegó a ser arrancado en su día y hubo que reponerlo.

Es por ello que el Concello va a comenzar a sancionar a todos aquellos propietarios que sean sorprendidos con sus mascotas en el interior del parque. Para ello contará con el respaldo de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Gabrielle von Hundelhausen, edil de Medio Ambiente del Concello de A Illa, asegura que "la prohibición de acceso de perros al interior del parque no es un capricho, sino que la presencia de estas mascotas pone en peligro las zonas donde anidan diferentes especies, como puede ser el chorlitejo, un ave amenazada que puede llegar a extinguirse si no aplicamos medidas como esta".

Antes de comenzar con las sanciones, A Illa va a realizar una campaña de concienciación para que los propietarios de cánidos "comprendan que no pueden pasear por esa zona porque pondrían en riesgo el hábitat de las aves; no estamos en contra de las mascotas, pero creemos que existen otros espacios menos frágiles que Carreirón para dar un paseo con ellas", explica la edil. Insiste en que "dentro de espacios protegidos como Carreirón no se debería acudir con mascotas para evitar el impacto que puedan causar en hábitats muy frágiles".

De este peligro son conscientes muchos vecinos del municipio que han llegado a advertir a los propietarios de perros de que no podían acceder al lugar, recibiendo, en más de una ocasión, una mala contestación.

El parque de Carreirón es uno de los puntos naturales más importantes del municipio. Los primeros en observar su importante valor ecológico fueron los comuneros de A Illa que, antes de que se abriese el puente vieron la importancia natural de todo este espacio y restringieron el acceso a vehículos a motor. Después llegarían la Red Natura y el convenio Ramsar. El Concello también ha puesto su granito de arena para mantener a salvo este espacio natural, con la eliminación de plantas invasoras que amenazaban la flora autóctona y a proteger los espacios dunares antes de que fuesen destrozados por los visitantes.