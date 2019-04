Hace dos años fueron la cabeza de cartel junto a Lori Meyers, y este año, lo volverán a ser. Los Planetas, el mítico grupo granadino, volverán a desembarcar en el mar de Arousa para participar en la cuarta edición del Atlantic Fest, que se celebrará entre el 26 y el 28 de julio próximos.



La banda granadina celebra los 25 años de carrera desde la publicación de su primer álbum, el mítico Super 8, una efeméride que celebran con un disco en directo. La inconfundible voz de Juan Ramón Rodríguez Cervilla "Jota" volverá a sonar sobre el escenario de O Bao el próximo 27 de julio en formato eléctrico, con un setlist imbatible con el que recorrerán todos estos años sobre los escenarios. La anterior ocasión en la que esto sucedió fue en julio de 2017.



La organización del Atlantic Fest dio a conocer ayer todo el cartel de este año al que, además de Los Planetas, se han unido Cupido, La Zowi, Joe Crepúsculo, Soleá Morente, Apartamentos Acapulco, Víctor Coyote, Albany, Candeleros, Betacam, Confeti de Odio y Hickeys.



Todos estos nombres se unen a los ya confirmados con anterioridad que son Love of Lesbian, Dorian, Marlon Williams, Nacho Vegas, La Bien Querida, María Rodés, The New Raemon, Mourn, La Estrella de David, Las Odio y Chelsea Boots.