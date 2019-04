Una cambadesa pelea desde hace seis años para que limpien un solar pegado a su casa

Coral Piñeiro es una vecina de la calle Caamaño Bournacell de Cambados, situada muy cerca de la iglesia parroquial de Santa Mariña, y junto al parque infantil de O Beleco. Esta mujer lleva seis años luchando con el Ayuntamiento para que le limpien un solar particular que hay junto a su vivienda, y que según ella tiene tal cantidad de maleza y basura que incluso han salido ratas de él.

"Estoy harta, harta. Ya he presentado no sé cuantos escritos en el Ayuntamiento pidiendo una solución y no hacen nada", se queja. La gota que ha colmado el vaso es que el pasado fin de semana le pintaron un enorme grafiti en una de las paredes de su casa. Dice que este último episodio sigue a varios casos más de actos vandálicos en la zona, de ahí que afirme que "el Concello tiene esta calle abandonada".

La afectada sostiene que el Concello le da largas afirmando que como la finca es privada la administración pública no puede hacer nada, pero ella les recuerda que los ayuntamientos pueden ejecutar de oficio una limpieza cuando el abandono de la propiedad sea evidente, y pasar después la factura de los gastos al titular de la parcela. "Ya he hablado dos veces con el concejal José Ramón Abal, pero no me arregla nada", prosigue la cambadesa afectada.

Además, se queja de que hace unos meses pavimentaron su calle, pero que lo hicieron mal, y que se ha formado justo frente a su vivienda un bache de cierta profundidad. "Cada vez que llueve se acumula bastante agua, y cuando pasa un coche algo rápido, la salpicadura me llega a las persianas".