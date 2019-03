El peligro de elegir una mascota exótica

Cerdos vietnamitas, suricatos, pavos reales, ..., son solo algunas especies que se han encontrado las protectoras de animales en los últimos años, donde la proliferación de mascotas exóticas está llevando a que alguna de estas se convierta en especie invasora, como es el caso de la primera.

Desde hace años, adoptar una mascota exótica se ha convertido en una moda que, aunque no lo parezca, puede provocar terribles consecuencias. Y es que el animal tan simpático y atractivo que aparece en una película, no lo es tanto en la vida real, provocando que algunos de estos ejemplares se escapen o acaben siendo abandonados. Aunque en menor medida que en otras zonas de la península, O Salnés no se ha quedado al margen de estas situaciones, y quien mejor lo saben son las protectoras de animales de Vilagarcía y Cambados, donde ya han visto de todo.

En la primera de ellas, llegaron a tener, durante unos minutos, un suricato. Fue hace unos dos años, al ser localizado el animal por efectivos de Protección Civil de Vilagarcía en las inmediaciones del colegio de Rubiáns. Estos lo trasladaron a la protectora, antes de ser derivado al centro de Cotorredondo, en Pontevedra. La presencia del suricato ha sido la más exótica de los últimos años en el refugio de Vilagarcía, que ha optado por que sean los especialistas del centro de Vilaboa los que se ocupen de este tipo de animales.

Olga Costa, responsable del Refugio de Animais de Cambados, también reconoce que a sus dependencias han llegado todo tipo de animales, desde tres cerdos vietnamitas, varias iguanas y hasta un cocodrilo de pequeñas dimensiones hace ya muchos años. En estos momentos, "estamos tratando de localizar un loro que parece que está en O Terrón, el lugar donde, hace ya muchos años, un pequeño mono trajo en jaque a todos los vecinos, pero es muy complicado que estas aves se dejen atrapar". La responsable del refugio recuerda los problemas que provocaron especies como las cacatúas en un parque de Madrid; la gente los adquiere como un juguete o por una moda, pero no lo son, son animales, y soltarlos en un hábitat que no es el suyo propio tiene siempre graves consecuencias, tanto para ellos como para todo lo que les rodea".

Costa reconoce que no es usual la aparición de animales exóticos en la comarca pero "sí nos hemos encontrado con algún abandono lo que puede acabar causando serios problemas en los hábitats locales". Algo así ha pasado con el cerdo vietnamita, una especie que ha adquirido una gran importancia como mascota, pero que en lugares de la Península Ibérica, tras ser abandonado por sus dueños, ha comenzado a crear muchos problemas, motivo por el cual ha sido una de las últimas incorporaciones al catálogo de especies invasoras editado por el Ministerio de Medio Ambiente.

El último cerdo vietnamita que pasó por las dependencias de Cambados fue hace tan solo tres meses. Fue el tercer ejemplar que recuerda, pero por esas instalaciones "han pasado demasiadas especies que no deberían estar aquí".