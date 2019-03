Cinco mariscadoras de Carril resultan agraciadas con el premio de 165.000 euros de la Bonoloto

No son los 13,8 millones de euros que han convertido a alguien -por ahora desconocido- en millonario en Vilagarcía, pero 27.000 euros tampoco le vienen nada mal a nadie. Es el dinero que ayer ingresó cada una de las cinco mariscadoras de Carril que la semana pasada sellaron un boleto conjunto de la Bonoloto, el cual resultó ganador del segundo premio del jueves, dotado con 165.753 euros.

Por tanto al final el premio se quedó en casa, en Carril. Y en un sector tan humilde como el del marisqueo, donde el pan que cada familia lleva a casa no siempre depende de ellas mismas, pues unas condiciones meteorológicas adversas pueden acabar con la campaña, provocando la mortandad del marisco. Por tanto estamos hablando de un gremio con unos ingresos muy variables.

Las cinco mariscadoras no daban crédito cuando se enteraron de que ellas eran las agraciadas. Ellas. Sí. ¿Cómo podía ser? "Me mandaron un mensaje de Whatsapp diciéndome que había tocado la Bonoloto en Carril pero en ningún momento pensé en nosotras". Y es que estas cinco compañeras llevan menos de un año jugando juntas y no siempre a las mismas apuestas. "A la Bonoloto creo que llevábamos un mes", comenta una de ellas.

Un "trabajo lotería"

La mayoría tienen hijos de corta edad y vivienda que pagar, ya sea alquiler o hipoteca. "Con los 27.000 euros viviré un poco más tranquila. Si viene un mal año en el mar, por lo menos podré tener un colchoncito. En este sector nunca se sabe, a veces te vienes a casa con 20 euros y aún tienes que pagar el seguro; es un trabajo lotería, nunca mejor dicho", bromea una de las agraciadas.

No obstante, además de tapar algún que otro agujero, también se darán algún capricho. " Un viajecito, por ejemplo", dice convencida.

Cuatro de las mariscadoras afortunadas son de Carril y otra de Bamio, que acaba de ser abuela. "Hipoteca o alquiler, niños y proyectos de reforma tenemos todas", comentan en alusión a la falta que les hace el dinero. Una de ellas tiene que sufragar la ortodoncia de sus dos hijos, por lo que los 27.000 euros -con los impuestos ya descontados- le vienen como anillo al dedo.

Después de este premio que ha alegrado la vida a estas cinco familias trabajadoras de Carril y Bamio, las mariscadoras no dejarán de jugar. "A ver si nos toca algo más, de mayor importe", sonríe una de ellas.

Cada una pone 5 euros cada mes y juegan al sorteo con más bote. Fue el caso de la Bonoloto del pasado jueves.

Elvira Hermida es la lotera que vendió el boleto a las mariscadoras. Tiene su administración de loterías en el puerto de Carril, donde lleva repartiendo suerte desde hace 32 años.

Este negocio familiar abrió un 21 de marzo de 1987 y justo 32 años después, el mismo día, celebró su aniversario dando un premio de más de 165.000 euros que ha aliviado la economía doméstica de cinco familias de la zona.