Los promotores del "acuapark" de Meis se reúnen para decidir si aplazan la obra un año

El proyecto del parque acuático de Meis ha generado unas enormes expectativas en todos los ámbitos: desde el de los emprendedores que se plantearon abrir un alojamiento o un pequeño bar en las proximidades, hasta el de las familias con niños, que hoy tienen que desplazarse hasta el Norte de Portugal o las proximidades de A Coruña si quieren disfrutar de unas instalaciones de este tipo. Pero también son muchos los desempleados que han visto en el "acuapark" una posible tabla de salvación laboral. De hecho, el portavoz de la sociedad promotora del parque reconoció ayer que "ahora mismo tenemos más de 200 currículos".

Pero el futuro del proyecto es muy incierto. Tanto que a menos de tres meses de lo que debería ser el arranque de su primera temporada -los parques acuáticos acostumbran a abrir como muy tarde a mediados de junio-, ni siquiera tiene aún la licencia municipal.

El representante de la promotora admite que están muy preocupados, y añade que aunque "nuestra idea sigue siendo la de abrir en 2019", reconoce que "no sé si llegaremos a tiempo". Tanto es así que está previsto que los inversores que integran la sociedad promotora del parque se reúnan a finales de este mes, y será entonces, avanza su portavoz, cuando tomen la decisión entre esprintar para tenerlo todo listo este mismo año o tomárselo con calma y esperar a 2020.

Y es que el parque acuático se ha visto enredado en la telaraña administrativa. Y el alcalde de Meis, José Luis Pérez, le echa la culpa a un escrito del Partido Socialista local, en el que preguntaban si el proyecto necesitaba un informe de impacto ambiental y quién construiría la depuradora proyectada inicialmente junto a la Autovía do Salnés. "Nosotros teníamos un primer informe de la Xunta en el que ya nos decían que no necesitábamos informe de impacto ambiental, pero la verdad es que cuando el PSOE presentó sus alegaciones, los técnicos dudaron. Eso nos obligó a hacer de nuevo una consulta en la Xunta, y aunque yo ya hice la gestión y me contestaron a título personal que no hace falta ese estudio ambiental, estamos esperando a que nos lo confirmen por escrito".

Respuesta del alcalde

El "acuapark" está pendiente de la licencia de obra del Ayuntamiento, y ésta se demora, según José Luis Pérez, porque la Xunta no ha respondido todavía a la pregunta que se le hizo desde Meis. Pero había un segundo escollo, que era el referente a la depuración de aguas. Sobre esto, el regidor se muestra todavía más tranquilo.

Argumenta que los primeros planos sí contemplaban una depuradora en las proximidades del parque, cerca de la Autovía. Pero asegura que ya no se va a hacer, porque se ha optado por otra obra menos compleja pero, según él, aún mejor. "Donde está el parque ya hay saneamiento. Lo que vamos a hacer es poner un pozo de bombeo y llevar esa tubería hasta la red general de la Mancomunidade do Salnés", afirma.

Según el alcalde, esa obra será beneficiosa para un gran número de vecinos, pues se ampliará el saneamiento en dos kilómetros desde los lugares de Penente a San Martiño, y se inutilizará la depuradora de San Salvador, que estaba dando problemas.

Pérez explica que para que el parque acuático pueda funcionar esa obra de conexión del saneamiento de Penente y San Salvador a la depuradora general tienen que estar hecha antes, pero está convencido de que "se puede hacer a tiempo" para que la empresa ya abra este verano.

Inversiones paradas

El portavoz de los empresarios argumenta que no quiere meterse en medio del fuego cruzado entre los partidos políticos, pero sí quiere puntualizar que ellos no formar parte de un farol de José Luis Pérez para amarrar unos cuantos votos con la promesa del "acuapark". "Tenemos firmado un contrato con la comunidad de montes de San Vicente, hemos depositado el aval bancario que nos pidieron, pagamos el proyecto de urbanización y parte de los toboganes. Nosotros queremos hacer el proyecto, pero tenemos que esperar a que esté todo en orden".

También ha pedido a los políticos que sean cautos a la hora de hacer su trabajo, para no poner en riesgo por intereses de partido una infraestructura que podría ser un motor económico para la comarca. Y recuerda que "hay gente que está esperando por la posibilidad de trabajar aquí".

La propuesta de los promotores es la de crear el mayor parque de agua del Noroeste peninsular, con capacidad para hasta 5.000 personas. Se crearían unos 70 empleos. La mayoría de los currículos se recogieron en el Ayuntamiento.