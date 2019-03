Pedro García Peña: "Ya voté con 18 años al partido que me gusta y volveré a hacerlo el 28-A y el 26-M"

Hoy se celebra el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down bajo el lema "La suerte de tenerte" con el que se pretende mostrar la fortuna que supone tener entre nosotros a personas con este síndrome. Se trata de lanzar un mensaje positivo para acabar con los estereotipos y prejuicios que siguen presentes en la sociedad actual y que de una vez por todas se pueda alcanzar una inclusión real. Pedro García, un joven de Cornazo (Vilagarcía) de 24 años con síndrome de Down, considera que todavía queda mucho por hacer, aunque reconoce que se han dado pequeños pasos. Sin ir más lejos, él ha logrado su primer empleo en un hipermercado de la ciudad y desde diciembre cuenta con contrato indefinido.

- ¿Desde cuándo está trabajando? ¿En qué puesto?

- Llevo un año y tres meses trabajando en Alcampo y estoy indefinido desde diciembre del año pasado. Trabajo en el lineal de cajas y mi labor es recoger los cestos, carcasas y alarmas, así como ayudar a los clientes a encontrar algún producto.

- ¿Cómo consiguió el empleo? ¿Llevaba mucho tiempo en paro?

- Conseguí este empleo gracias a la Asociación Down Pontevedra-Xuntos y tuve la ayuda de dos preparadoras laborales. Este es mi primer empleo.

- ¿Está contento con él?

- Mucho. Mis compañeros son muy majos.

- Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Cómo cree que se lograría la plena inclusión de las personas con diversidad funcional?

- Se debe respetar y no marginar a las personas con discapacidad intelectual porque también podemos aprender y llegar a alcanzar las metas que nos marcamos.

- ¿La sociedad ha avanzado en este sentido?

- Yo creo que se avanzó pero aún quedan muchas cosas por hacer, aunque creo que todo se puede conseguir.

- ¿Cómo es el día a día en la vida de Pedro?

- Me levanto, pongo música, me preparo el desayuno, hago mi cama, me ducho y hago la comida. Por las tardes voy a Xuntos, en Pontevedra, a Formación para el Empleo. Esto es de lunes a jueves. Los viernes y sábados trabajo en el Alcampo de Vilagarcía. Y en mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos a la discoteca, karaoke o al cine y también estar con mi familia.

- ¿Con qué dificultades se encuentra en su vida cotidiana?

- Ninguna dificultad, yo me considero una persona normal.

- ¿Vive solo con su familia?

- Vivo con mi familia. Son mi abuelo, mi padre y mi madre.

- ¿LLeva mucho tiempo en la asociación Down Pontevedra-Xuntos? ¿Cómo le han ayudado?

- Llevo en Xuntos desde recién nacido. Aquí me ayudaron a aprender muchas cosas, como a no tartamudear, aprender a escribir y leer bien, a formarme para encontrar un puesto de trabajo y a relacionarme con más gente y hacer amigos.

- Las personas con discapacidad van a poder votar en las próximas elecciones. ¿Cómo lo valora? ¿Va a ejercer su derecho al voto? L

- Yo con 18 años ya empecé a votar al partido que a mí me gusta. Creo que es muy importante porque las personas con Síndrome de Down también tenemos derecho a decidir. Volveré a votar el 28-A y el 26-M.