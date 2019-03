Ecológico colofón al carnaval vilagarciano

"Viaxeiros no tempo"cerró el espectacular desfile celebrado en la tarde de ayer en el centro de Vilagarcía. // Noé Parga

"Viaxeiros no tempo"cerró el espectacular desfile celebrado en la tarde de ayer en el centro de Vilagarcía. // Noé Parga

Verdaderas riadas de gente abarrotaron el centro de Vilagarcía durante toda la tarde para disfrutar de un espectacular desfile de carnaval que animó la espléndida tarde del domingo. Con puntualidad inglesa, a las cinco de la tarde salió unespectáculo original en el que los grupos han sido realmente los protagonistas con sus coreografías y vistosos trajes, unas composiciones que derrocharon reivindicación, humor y fantasía para deleite de un público con ansias de despedir a lo grande un carnaval que este año brilló sin imitar al de Río de Janeiro ni al de Tenerife porque las plumas sobraban.

Los originales trajes de "Batucada reciclada", grupo que abrió el desfile ya hacían presentir que este año la apuesta de los grupos tendría mucho que ver con la mayor concienciación por la conservación medioambiental .Su paseo por la ciudad se convirtió en una clara llamada de atención contra el excesivo uso de plásticos por la humanidad. La comparsa los reutilizó y creó espectaculares sombreros con vasos de usar y tirar, preciosas guirnaldas confeccionadas con tapones de refrescos, instrumentos musicales con bidones de plástico y latas de cerveza. En suma, música y vestuario de reciclaje.

Pero no solo ellos lanzaron este claro mensaje naturalista. La excepcional comparsa con figuras del mundo marino también lanzaba un llamamiento a la responsabilidad con la imagen de un pulpo atrapado por bolsas, botellas, embalajes plásticos y microplásticos.

En el trayecto también la ballena que les acompañaba soltaba agonizantes chorros de agua, al tiempo que con ritmo y grandes dificultades bailaban la estrella y el caballito de mar, el pez espada o el langostino, entre otros célebres personajes de la película de animación submarina.

Y como colofón de este paseo ecológico, la composición titulada "Viaxeiros no tempo" que aunque en si misma no era una alegoría del medio ambiente si apostó por el conservacionismo con una carroza construida con los más insólitos materiales reciclados en los que dominaba un enorme alambique de cobre, un reloj loco que giraba a vertiginoso ritmo y acompañantes que con elegantes trajes neoclásicos lucían instrumentos llegados de otros tiempos.

La presencia de todos ellos obligaba a una reflexión sin olvidar la fantasía que supone un acontecimiento como éste, en el que también tuvieron gran protagonismo los más pequeños de la familia.

Las Escuelas Infantiles tuvieron participación especial en un desfile en el que marcaron el ritmo más entrañable, al paso de sus profesoras que les acompañaron en todo el recorrido.

Una originalidad que se observó también en otros muchos grupos, cerca de una veintena que recorrieron el centro de la ciudad por espacio de casi dos horas de tiempo.

Llamativa fue la composición de los "High School", un equipo de rugby femenino que interactuó con el público en un emocionante partido; o los mariachis que con su música y baile fueron muy bien recibidos por el numeroso público que llenaba las aceras de ambos lados de las calles, aunque sin la aglomeración de otros años.

Los disfraces de parejas e individuales fueron muy bien acogidos por el respetable. La pareja de vikingos, subidos a enormes zancos; un conejo con una cesta de zanahorias, un florido camelio que se lucía por el centro de la calzada o la boda en el que la novia y el novio intercambiaban sus sensuales papeles, recibieron la aceptación de un público que no quiso perderse ni un detalle del recorrido.

Un trayecto excepcional en el que, como no podía ser de otro modo, no faltó el humor más estrambótico, como la opereta que recrearon un Seat 124 con los anagramas de la "Juardia Sivil" que escoltaban al Mercedes descapotable del Caudillo y su esposa saludando a sus súbditos enarbolando la bandera del águila.

Y como el tono picante no podría faltar en una concentración de este tipo, quien más y quien menos no pudo disimular la sonrisa con "Os nejros do juasap", con sus viriles carretillas.