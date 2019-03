De cuando el "Chasula" se vistió de "Rosiña"

El rodaje del largometraje "El Santa Isabel" entra en su tercera semana, con la isla de Sálvora convertida en gran plató, ya que en ella fue donde en1921 naufragó el vapor trasatlántico que da nombre a la cinta. Pero como ya se había explicado, el otro gran protagonista es el pesquero grovense "Chasula", un barco acondicionado como aula de la naturaleza que participa en la película caracterizado como "Rosiña", la motora que se encargó de llevar a tierra firme a las primeras víctimas de aquel terrible suceso.

Imágenes impactantes

Las imágenes durante la grabación del pesquero escuela que patronea Isidro Mariño, organizador de rutas en el interior y el exterior de las Rías Baixas para observar aves pelágicas y mamíferos marinos, permiten descubrir algunas de las fotografías del largometraje y hacerse una idea de su contenido.

Cabe recordar que el rodaje de "El Santa Isabel", dirigida por la coruñesa Paula Cons, está protagonizada por Nerea Barros, que ya participó en "La estación violenta" y logró el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por su actuación en "La isla mínima"; Darío Grandinetti, que trabajó en "Julieta" y "Rojo"; y Aitor Luna, "El aviso" y la serie "La catedral del mar".

Se basa en lo sucedido tras aquel hundimiento en el que murieron más de doscientas personas, centrándose en el papel de tres jóvenes heroínas que salvaron a medio centenar.

"El naufragio ocurre justo al principio de la película, pero no pretendemos recrearlo, porque sobre naufragios se han hecho muchas con las que no podríamos competir, y porque a mí lo que me interesa es todo lo que ocurre después, todo lo que levanta ese acontecimiento en los días sucesivos", explicaba la directora de la cinta a FARO.

Lo que quiere Paula Cons es reflejar el papel de las protagonistas de aquella tragedia en "ese microcosmos que es la isla de Sálvora" y contar lo sucedido tras aquel naufragio ocurrido en la madrugada del 2 de enero de 1921, cuando el popular vapor llevaba emigrantes a Buenos Aires y encalló en el archipiélago que preside la entrada a la ría de Arousa.

Dado que "aquella noche no había hombres en la isla, porque estaban celebrando las fiestas navideñas en el continente, la única esperanza de los supervivientes que luchaban por no morir entre las rocas eran las pocas mujeres, ancianos y niños que se encontraban en la isla".

Entre ellas las jóvenes María (Nerea Barros), Josefa (Victoria Teijeiro) y Cipriana (Ana Oca), que no dudaron en lanzarse al mar en una pequeña embarcación tradicional y, "remando solo de oídas, debido a la espesa niebla y la noche cerrada, lograron salvar a 50 personas".

También participaría en el rescate la motora "Rosiña", es decir, el "Chasula", cuyo trabajo en esta película se localiza en las tierras muradanas en las que fue construido, y más concretamente en el puerto de Tal de Abaixo.