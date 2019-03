La falta de una residencia aboca a arousanos con discapacidad intelectual al desarraigo

La asociación de personas con discapacidad intelectual "Con Eles" lleva años demandando una residencia en O Salnés para atender a los usuarios a tiempo completo, las 24 horas. Se trata de una necesidad cada vez más imperiosa, pues en el centro de día de O Rial hay personas que superan los 50 años de edad y que ya solo cuentan con un progenitor vivo. Por tanto una vez que se queden huérfanos, ¿dónde vivirán? Actualmente la única opción que tienen es dejar atrás su pueblo y su hogar para trasladarse a una residencia de Vigo, Ourense o Lugo -por poner unos ejemplos-, lo que abocaría a esa persona dependiente al desarraigo y a la exclusión social.

Así lo advierten tanto los responsables de "Con Eles" como del BNG de Vilagarcía, que ayer visitaron las instalaciones de la asociación para escuchar sus demandas y promover iniciativas que exijan a la Xunta implicación en la residencia, tanto en su construcción como en su mantenimiento y funcionamiento. La inversión supera el millón de euros y evidentemente la familias no pueden costear semejante montante.

Por ahora los únicos fondos públicos que tiene comprometidos el colectivo son los 40.000 euros que el Concello de Vilagarcía les aporta a través del convenio firmado el verano pasado. En este sentido, hay que tener en cuenta que entre los usuarios del centro de día de "Con Eles" hay vecinos de hasta once municipios diferentes y que la competencia en la materia no es municipal, sino autonómica. "La Xunta no tiene una red propia de residencias para personas con discapacidad intelectual y está echando la responsabilidad encima de las familias y de la entidades sin ánimo de lucro", critica la diputada nacionalista Montserrat Prado, que elevará al Parlamento gallego la petición de que el Gobierno de Feijóo se implique en la ansiada residencia y que oferte más plazas concertadas para el centro de día de O Rial.

Estas instalaciones cuentan con autorización para 50 plazas, de las cuales están ocupadas 32, 30 de ellas con concierto. Esto significa que la administración autonómica sufraga aproximadamente el 80% y la familia el 20% restante.

Desde "Con Eles" explican que no tienen más usuarios porque no pueden pagarse una plaza en el centro, la cual tiene un coste de 1.080 euros (incluye comedor, transporte, etc.). En el caso de una residencia el importe puede alcanzar los 1.400 euros.

El presidente de la asociación, José Luis Queiruga, recalca que lo que más le preocupa es "la urgencia" con la que se necesita la residencia. "No esperemos a que nadie se quede fuera", clama.