Ribadumia tramita que la Festa do Pan sea de Interese Turístico Galego

El Ayuntamiento de Ribadumia participa estos días en la vigésima edición de la feria gastronómica Xantar, que se celebra en Ourense hasta mañana domingo. El municipio se publicita con la Festa do Viño Tinto do Salnés e das Variedades Autóctonas y con la Festa do Pan. Sobre esta última, el Concello acaba de presentar a la Xunta de Galicia su solicitud de que sea reconocida como de Interese Turístico Galego.

La Festa do Pan se celebra en Ribadumia a mediados de agosto. Este año cumple 18 ediciones, y entre sus finalidades está rendir un homenaje a los antiguos molinos de río y a la elaboración artesanal del pan.