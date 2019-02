Ambulancias de "desguace" y baja salarial llevan a la huelga a los técnicos sanitarios

Jornadas maratonianas, salarios congelados desde hace más de tres años y que ahora la patronal pretende reducir en un 10% para cuadrar sus cuentas en la explotación del servicio, ambulancias deterioradas y con averías que no se reparan y que tampoco superan los mantenimientos y desinfección que marca la ley, con el fin de ahorrar en costes, han llevado a los técnicos sanitarios a iniciar una huelga de 4 días para demandar de los empresarios y de la Xunta de Galicia las medidas correctoras para solucionar estos problemas.

Los representantes de los trabajadores sanitarios se concentraron ayer a primera hora de la mañana ante el Hospital Comarcal do Salnés como medida de presión y para hacer visible esta huelga cuyos servicios mínimos son muy altos. De hecho, la totalidad de las ambulancias de urgencias sanitarias tienen que estar operativas, así como las que realizan los traslados de pacientes oncológicos, de diálisis y de pruebas urgentes; estableciéndose el 50% del servicio en el resto de los viajes.

Los representantes sindicales de CIG, CC.OO y UGT ya presentaron recurso contra los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia, por considerarlos abusivos. En el caso de la comarca de O Salnés, como hay una ambulancia para los traslados y se dispone de ella en todo su horario, los servicios mínimos del 50% se convierten en el trabajo total.

Si bien la movilización de los trabajadores se acordó a raíz de romperse las negociaciones para la firma del nuevo convenio colectivo en el que los delegados sindicales piden un aumento salarial y reducción de horas de trabajo y la patronal plantea una reducción del salario del 10%, que amenaza hacerla efectivo a partir del 31 de marzo, hay otras cuestiones también importantes que los representantes de las plantillas denuncian.

Los técnicos sanitarios exponen que hacen más de 50 horas extras al mes que no cobran o, en algunos casos están mal pagadas, y que carecen de los descansos y vacaciones reglamentarias por falta de personal. Todo ello para hacer cuadrar los números de la explotación del servicio de ambulancias que las empresas consiguieron en una adjudicación a la baja. Por este motivo, los trabajadores piden a la Xunta de Galicia, titular del servicio a través del 061, que convoque nuevos concursos de explotación con los datos reales de estos servicios.

Es que las empresas, para hacer números y no entrar en pérdidas, no solo reducen todo lo posible los costes salariales, perjudicando a sus trabajadores, sino que tampoco atienden debidamente el mantenimiento de sus ambulancias. Así, los delegados sindicales ponen de manifiesto que llueve dentro de algunos vehículos, otros circulan sin limpieza y desinfección adecuadas, y se producen deterioros y averías que no se reparan hasta que dejan de funcionar y no queda más remedio. A veces en las ambulancias también falta material para la atención de los pacientes. Todo ello redunda en un mal funcionamiento del servicio que afecta a los usuarios del sistema sanitario gallego.

"No nos dejan otra opción que ir a la huelga; señalamos directamente a una patronal a la que solo le importa su propio beneficio y a la Xunta y al Sergas por permitirlo y ser los responsables políticos de la situación que padecemos", declaran los representantes sindicales.

La huelga de 4 días, hasta el lunes inclusive, es solo la primera parte de las movilizaciones diseñadas por los sindicatos CIG, CC.OO y UGT ya que, de no obtener respuesta a sus reivindicaciones, volverán a celebrar otra del 18 al 24 de este mes.

Protestas

En la segunda jornada de huelga los técnicos sanitarios se concentrarán en Vilagarcía ante la sede del Inem, y el lunes lo harán ante el ambulatorio de San Roque.