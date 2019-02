Vilanova pone en valor parte de su fachada litoral en As Sinas

Vilanova es uno de los pocos municipios de la comarca de O Salnés que carece de una Bandera Azul pese a sus espectaculares playas. Sin embargo, esta ausencia del distintivo de calidad no impide que se realicen actuaciones de relevancia para mejorar tanto la imagen como los accesos a sus playas, y en este ámbito se enmarca la actuación que comenzará la próxima semana y que consistirá en la construcción de un pequeño paseo marítimo que servirá para poner en valor unos 250 metros de playa en As Sinas.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, presentó esta mañana el proyecto, que cuenta con el respaldo de Costas, y que consistirá en una actuación blanda que servirá para unir la playa de A Braña, que se pretende regenerar para convertirla en el primer arenal urbano de Vilanova, con el barrio de San Pedro. "Esta actuación nos la han reclamado en muchas ocasiones los vecinos y visitantes de este Concello, que ser quejaban de que no había un acceso adecuado para la playa, algo que vamos a corregir con la instalación de unas escaleras de madera y con la creación de una senda de madera y zahorra", explica el regidor.

La inversión no va a ser excesiva, ya que se calcula que ascenderá a poco más de 50.000 euros que Vilanova afrontará con fondos del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra, institución de la que, este año, va a recibir más de 600.000 euros para diferentes servicios. El objetivo del Concello es que la construcción de este paseo se encuentre finalizada antes de la Semana Santa, cuando comiencen a llegar los primeros visitantes a Vilanova.