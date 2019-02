Gañemos reclama mayor transparencia en las contrataciones municipales

Gañemos Vilanova reclama al grupo de gobierno encabezado por Gonzalo Durán una mayor transparencia en el proceso de selección de personal, con bases de contratación claras para "garantizar un mínimo respeto democrático". La formación que encabeza Elena Cores recuerda que una de las modalidades más utilizadas por parte del gobierno local "es la del contrato por obra, que se utiliza para que una persona haga un trabajo puntual para el Concello". El problema de este tipo de contrataciones es que "esa misma persona encadena distintos trabajos, abusando la administración local de una modalidad que no garantiza la libre concurrencia". Además, resaltan que "los contratos menores, aquellos de menos de 18.000 euros, son otorgados a dedo, lo que hace aumentar las prácticas caciquiles". Todos estos datos no salen recogidos nunca en el Portal de Transparencia, sobre todo, los contratos de obras menores.

A mayores, en los últimos años "hemos visto varios procesos de concurso-oposición, donde la experiencia laboral contaba, en muchas ocasiones, un 40% en la nota final y donde el examen teórico, si no se aprobaba, no era excluyente". Es por ello que la formación considera que "esta opción puede significar una redacción de bases ad hoc para favorecer a una persona determinada". Desde Gañemos considera que la experiencia laboral debe ser tenida en cuenta "pero con un porcentaje entre el 10 y el 15% de la nota final y que sea necesario aprobar el examen teórico para continuar en el proceso". También denuncian el "oscurantismo" que utiliza el Concello en la selección de los miembros de los tribunales cualificadores, no rigiéndose por un criterio claro, a entender de la formación.