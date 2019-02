Solo algunos estudiantes de primero de ESO en Vilagarcía carecen de móvil

La inquietud sobre el uso responsable del teléfono móvil y el grado de implicación que tiene entre los jóvenes estudiantes vilagarcianos ha llevado a los cursillistas del ciclo de Dinamización Comunitaria subvencionado por la Xunta de Galicia, y realizado en la Academia Elisa, a desarrollar un programa de sensibilización que comenzó con una encuesta entre los alumnos de la ESO. En la actualidad están procesando casi medio millar de respuestas de los estudiantes de primero a cuarto de secundaria obligatoria; pero uno de los resultados más curiosos es que solo algunos jóvenes de primero declaran que no tienen móvil y, porlo tanto, quedan descolgados del principal medio de comunicación entre adolescentes.

El programa diseñado por los cursillistas de Dinamización Comunitaria con su profesora María Araújo Rey de esta encuesta dirigida a alumnado de primero a cuarto de ESO. El trabajo se divide en tres partes; la segunda es la realización de un spot publicitario para la concienciación de los jóvenes sobre el uso del móvil, que se desarrollará entre los días 18 y 20 de este mes.

La tercera parte del proyecto es la convocatoria de un concurso de cortos dirigido a la población de 12 a 17 años, donde la temática es el uso del móvil.

No es de extrañar que surjan este tipo de proyectos entre los cursillistas de Dinamización Comunitaria, ya que hay gente que procede de comunicación audiovisual, del ámbito educativo e incluso de la administración y que con esta actividad completa su currículum de cara a un futuro laboral. Mientras tanto desarrollan actividades sociocomunitarias.

Los resultados, tanto de la encuesta estudiantil, como del spot publicitario y del concurso de cortos, se darán a conocer en una gala que se celebrará el 3 de mayo en el Salón García, abierta a todo el público.

Para los interesados en participar en el concurso de cortos el plazo de inscripición está abierto hasta el día 18 a las 14 horas en el correo electrónico concurso.cortos2019@gmail.com y el formulario puede descargarse en en la página web www.academiaelisa.es

Las obras presentadas no podrán tener una duración superior a 5 minutos y la fecha máxima para presentarlas será el 21 de marzo. Habrá tres premios que fueron donados para la ocasión por establecimientos comerciales de la ciudad.