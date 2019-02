Esquerda Unida do Grove chama a manifestarse en defensa da sanidade pública

EU lamenta "que a pesares do consenso existente a nivel local, o goberno grovense non teña dado aínda paso algún de cara á convocatoria da manifestación local".





Esquerda Unida (EU) do Grove fai un chamamento á cidadanía para que participe na mobilización en defensa da sanidade pública convocada para o domingo en Santiago de Compostela.

Pide que os grovenses "secunden de xeito masivo unha manifestación que permitirá evidenciar o enorme malestar existente polo deterioro do sistema sanitario provocado polos recortes do goberno da Xunta".

Falan así dunha "perda da calidade asistencial da que o centro de saúde do Monte da Vila é bo exemplo; pero que, lamentablemente, se extende á atención primaria e especializada e ás urxencias de toda Galicia".

A protesta partirá da Alameda de Compostela "para deixar constancia clara do fartazgo e do malestar que os reiterados ataques do goberno da Xunta á sanidade pública teñen provocado na sociedade".

Os vecinos deben estar ás 11.40 horas á altura da estatua das Marías para participar conxuntamente na marcha que arrincará ás 12.00 horas "para esixir dotacións de personal e medios axeitados e suficientes para PACs, servizos de urxencias e centros de atención primaria, amáis de esixir a recuperación das áreas sanitarias e dos hospitais comarcais, así como dos servizos e centros privatizados e a fin dos recortes e da precariedade laboral".

Pleno do Concello

Lembran en EU que fai uns días a Corporación do Concello do Grove aprobou de xeito unánime unha moción para denunciar as carencias do centro de saúde da localidade", por iso cree este grupo que agora é a poboación local a que ten que manifestarse, participando "na gran manifestación coa que o colectivo SOS Sanidade Pública quere denunciar unha problemática que afecta a hospitais, PACs e consultas de atención primaria de toda Galicia".

En relación coa devandita moción, EU tamén lamenta "que a pesar do consenso existente a nivel local, o goberno grovense non teña dado aínda paso algún de cara á convocatoria da manifestación local pola que avogaba Esquerda Unida, así como outros grupos da Corporación". E tamén critica que o Concello "non teña habilitado ningún tipo de transporte que facilite a participación da cidadanía do Grove na manifestación do domingo".

Polo demáis, o grupo esquerdista di que "a Xunta de Galicia basea a súa política en recortar gasto, reducir as prazas de persoal, pechar camas, privatizar os novos hospitais, incrementar a concertación co sector privado, suprimir áreas sanitarias, desmantelar hospitais comarcais, marxinar á atención primaria e aos PACs, eliminar pediatras, deteriorar servizos de urxencias, poñer a investigación, a innovación e a formación en mans de multinacionais, precarizar as condicións dos novos especialistas favorecendo a súa emigración, e acabar coa participación social no control dun sistema que pagamos entre todas e todos".